Mưa lớn khiến nhà xưởng đổ sập: Tài xế lái xe lu bị thanh sắt đè tử vong trong xe

Ạnh Trịnh Văn Nam, quê Hà Tĩnh người may mắn thoát chết kể lại sự việc: Lúc mọi người đang làm thì cơn mưa kèm gió lớn ập đến, sau đó nhà xưởng bất ngờ đổ sập, anh là người may mắn chạy kịp. Có người ở trên cao rơi xuống dưới nằm bất động, mọi người nhanh chóng tới ứng cứu đưa đi bệnh viện. Riêng tài xế lái xe lu do không chạy kịp nên bị đè chết trong xe.