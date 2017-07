Mua cồn về pha rượu, 1 người Hà Nội chết tức tưởi

Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai cho biết, bệnh nhân là Đ.N.H (45 tổi, Đại La, Hai Bà Trưng) được chuyển vào cấp cứu ngày 20/6 trong tình trạng ngộ độc methanol rất nặng.

Khi chuyển vào viện, anh H. đã hôn mê, sốc, tổn thương não, toan chuyển hóa nặng. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy nồng độ methanol lên tới 321,76mg/dL (cao gấp 16 lần mức cho phép).

Mặc dù được điều trị tích cực nhưng do tổn thương quá nặng, bệnh nhân đã tử vong ngày 24/6.

Theo người nhà, bệnh nhân nghiện rượu và đã mua cồn y tế về pha thành rượu uống. Loại cồn y tế anh H. mua là cồn Ethanol 90 độ, dung tích 500ml của công ty Cổ phần quốc tế Đại Lợi.

Tuy nhiên xét nghiệm dung dịch còn lại trong chai cồn của bệnh nhân đã dùng cho kết quả nồng độ methanol là 88%, không tìm thấy ethanol.

BS Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm Chống độc cho biết, tình hình ngộ độc methanol gần đây có xu hướng gia tăng.

Bên cạnh nguyên nhân do người dân uống phải loại rượu không rõ nguồn gốc, còn có những trường hợp uống cồn y tế pha thay rượu (do nghiện rượu, thiếu rượu để uống hoặc hiểu nhầm cồn y tế là an toàn).

Hầu hết các trường hợp uống cồn y tế đến cấp cứu tại Trung tâm Chống độc cho tới nay đều bị ngộ độc methanol nặng.

Từ tháng 1 đến nay, Trung tâm đã ghi nhận 4 trường hợp ngộ độc methanol do uống cồn y tế (trong đó 1 bệnh nhân nặng đã tử vong, 1 bệnh nhân để lại di chứng trên não).