Mourinho ra sách lược lạ lùng trong chuyến du đấu trên đất Mỹ

Theo thông tin từ báo chí Anh, Jose Mourinho đã cấm nhà tổ chức cho chuyến du đấu ở Mỹ không được in hình các cầu thủ lên xe bus của CLB.



Lí do được đưa ra bởi Người đặc biệt nghĩ rằng tách ra vài cái tên nổi bật nhất, in hình lên sẽ khiến họ tách biệt hơn so với phần còn lại. Điều này ảnh hưởng đến sự đoàn kết của toàn đội.

Năm ngoái, những ngôi sao của Man United đã được in hình lên xe bus cho chuyến du đấu ở Trung Quốc. Họ gồm những cái tên như Zlatan Ibrahimovic, Anthony Martial, Luke Shaw, Marucs Rashford và Mourinho. Năm nay, theo vị chiến lược gia người Bồ, hoặc là tất cả cùng lên hình hoặc là chẳng có ai cả.

Chiếc xe bus không in hình cầu thủ của Man United.

Bởi vậy, xe bus của đội cũng vẫn mang màu đỏ quen thuộc, logo nhà tài trợ Aon cực to, cực nổi bật nhưng chỉ mang một thông điệp đơn giản: "Chuyến du đấu không thể quên". Hoàn toàn không hề có sự xuất hiện của cầu thủ nào trên thân xe hết.

Người ta vẫn thấy chiếc xe được đỗ ở khách sạn Montage hoặc ở khu phức hợp UCLA.

Hiện tại, Man United vẫn đang tập luyện ở Los Angeles để chuẩn bị cho trận giao hữu đầu tiên gặp LA Galaxy vào Chủ nhật sắp tới (16/7).

Mourinho đã có vài quyết định kỳ lạ trong chuyến du đấu năm nay. Vị HLV này đã tổ chức tập kín, không cho chụp hình, bắt buộc khán giả đứng xem tập luyện ra về. Đây thật sự là những kế hoạch lạ lùng bởi dù sao chuỗi trận sắp tới của Quỷ đỏ cũng chỉ là giao hữu.