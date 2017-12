Mourinho mua Oezil vì 2 lý do, ghét Wenger là 1 trong số đó

Hồi tháng 10, báo chí Anh rầm rộ đưa tin M.U đang nỗ lực để đưa Mesut Oezil về Old Trafford. Thông tin này xuất hiện sau khi đích thân Oezil thổ lộ với đồng đội về mong muốn tái ngộ thầy cũ Jose Mourinho. Tiền vệ người Đức sẽ hết hạn hợp đồng với Arsenal vào cuối mùa này. Tới tháng 1, Oezil sẽ chính thức được đàm phán với các CLB quan tâm tới anh.



Quan điểm của Arsene Wenger là giữ chân bằng được Oezil. Trong các phát biểu trước báo giới, HLV Arsenal luôn từ chối xác nhận khả năng sẽ mất ngôi sao người Đức. Oezil vẫn là nhân tố chủ chốt trong đội hình của "Pháo thủ" và ông Wenger không muốn để mất anh vào tay các đội bóng kình địch.

Oezil là mục tiêu số 1 của M.U trong phiên chợ Đông

Nhưng nhiều tháng qua, việc thương thảo hợp đồng giữa Arsenal và Oezil lâm vào thế bế tắc. Cách đây ít ngày, Arsenal đã nhượng bộ những đòi hỏi của Oezil, chấp nhận tăng lương cho cầu thủ này từ 235.000 bảng/tuần lên gần 300.000 bảng/tuần.

Nhưng ngay cả khi làm vậy, Arsenal chưa chắc đã giữ được chân Oezil trở lại. Vị trí của Arsenal trên BXH Premier League thời điểm hiện tại mở ra viễn cảnh về mùa thứ 2 liên tiếp không được dự Champions League. Đó là điều mà một ngôi sao như Oezil cân nhắc.

Mối thâm thù Mourinho- Wenger đã tồn tại hơn một thập kỷ

Vấn đề này đã được bàn luận trên chương trình Match Of The Day của đài BBC. Trong chương trình, bình luận viên Martin Keown được hỏi về khả năng Oezil đầu quân cho M.U. Keown tin rằng tiền vệ người Đức sẽ đến Old Trafford:

"Tôi nghĩ rằng Mourinho sẽ quyết tâm để thương vụ này thành công, với 2 lý do. Thứ nhất là bởi chất lượng của cầu thủ. Thứ 2 là bởi đó sẽ là đòn mạnh giáng vào Arsene Wenger. Sự thù nghịch giữa 2 vị HLV này vẫn chưa bao giờ kết thúc".

Mối thù của hai vị thuyền trưởng tài ba này đúng là đã tồn tại hơn thập kỷ qua và chưa bao giờ có dấu hiệu sẽ dừng lại. Kể từ khi Mourinho trở lại Premier League, thù nghịch giữa họ lại có cơ hội để leo thang. Hai bên luôn có những phát biểu đá xéo, đả kích, chỉ trích và thậm chí là hạ nhục đối thủ. Wenger tố Mourinho là "kẻ sợ thua" còn Mourinho đá xéo Wenger là "chuyên gia thất bại".

Đỉnh điểm của mâu thuẫn là việc 2 vị HLV xông vào đánh nhau ở trận Chelsea- Arsenal hồi tháng 10/2014. Wenger đã rời khỏi khu kỹ thuật của Arsenal và lao vào xô đẩy Mourinho. Hành động này được ví như giọt nước tràn ly", là biểu hiện của mâu thuẫn đã lên đến mức cực đại và không có khả năng hàn gắn.