Một cựu binh hải quân Hoa Kỳ đã dùng cách này để “sống sót” trong quân đội và bạn hoàn toàn có thể áp dụng nó mỗi ngày để thành công

Sau khi tốt nghiệp trung học, Andrew Wittman phải theo cha mẹ làm công việc truyền giáo. Nhưng anh nhận ra rằng mình muốn làm một điều gì đó thật khác biệt.

“Tôi là một đứa béo đến nỗi luôn bị bắt nạt ở trường trung học, nhưng tôi không bao giờ dám đứng lên chiến đấu cả. Tôi không muốn cuộc sống sau này của tôi cũng tiếp diễn như vậy nữa, vì thế tôi gia nhập thủy quân lục chiến”, Wittman chia sẻ trên tờ Business Insider.

Trong suốt thời gian tập luyện khắt khe tại trại huấn luyện, Wittman đã duy trì một thói quen buổi sáng mà đến tận bây giờ anh vẫn thực hiện.

“Tôi ở trên giường ngủ cao nhất trên tàu, do đó mặt tôi chỉ cách 6 inches so với quả bóng đèn có chứa huỳnh quang kép.

Việc mà họ thường làm mỗi sáng để đánh thức chúng tôi là bật bóng đèn lên và ném các thùng rác bằng thép xuống giữa phòng. Ngày đầu tiên tôi đã rất ngạc nhiên và thốt lên: Ôi, Lạy chúa!”, Wittman kể lại.

Để tránh những cuộc gọi báo thức “bất ngờ và đáng sợ” đó, Wittman đã tự rèn luyện bản thân dậy sớm hơn 2 phút mỗi sáng. Chẳng hạn, nếu hôm nào bị đánh thức lúc 5:30 a.m, anh sẽ tự rời khỏi giường lúc 5:28 a.m.

Rời khỏi trại huấn luyện, Wittman phục vụ trong thủy quân lục chiến 6 năm và chứng kiến nhiều trận chiến trong cuộc xâm lấn của Panama và Operation Desert Storm.

Sau khi rời quân đội, ông trở thành Đại sứ đặc nhiệm Hoa Kỳ và chuyên bảo vệ những thành viên lớn của Quốc hội bao gồm Hillary Clinton, Nancy Pelosi, và Joe Lieberman.

Ngày nay, Andrew Wittman là Giám đốc điều hành của trung tâm đào tạo The Mental Toughness; đồng thời là tác giả cuốn sách “Ground Zero Leadership: CEO of You”. Ông chia sẻ rằng mình đã đạt được thành công nhờ một thói quen dành thêm 2 phút mỗi sáng.

Chỉ cần dậy sớm 2 phút mỗi sáng, bạn có thể tạo nên điều kỳ diệu.

“Tôi luôn đảm bảo cho trí óc, cơ thể và cảm xúc của mình ở trạng thái hoạt động tốt nhất. Mỗi ngày tôi nhắc nhở các nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ điều này. Tôi là CEO của chính mình. Tôi đang thực hiện nhiệm vụ.

Tôi muốn trí óc của mình giống như phòng họp, luôn tập trung cao độ. Nhưng cơ thể và cảm xúc của tôi thì không cần làm vậy. Mỗi bộ phận có một vai trò quan trọng khác nhau”, ông nói.

Wittman chia sẻ, bằng cách bắt đầu ngày mới với nghi thức này, ông có thể tự định hình tinh thần để thành công cho chính mình.

Theo báo cáo của Forbes, trung bình não người có thể tiếp nhận khoàng 11 triệu đơn vị thông tin mỗi giây.

“Nếu tôi thức dậy và nghĩ rằng: Ngày hôm nay sẽ gặp nhiều khó khăn đây, não bộ sẽ lọc tất cả những thông tin đó và tìm ra những thông tin chính xác để chứng minh rằng tôi linh cảm đúng.

Dần dà nó trở thành lời tiên tri tự thực hiện. Mỗi sáng tôi tự điều chỉnh bộ lọc của mình. Tôi muốn đảm bảo rằng 11 triệu đơn vị thông tin trong não hoạt động theo ý mà mình muốn”, Wittman cho biết.