Mời rapper giàu nhất thế giới Snoop Dogg xuất hiện 20 giây, Sơn Tùng phải chi bao nhiêu tiền?

MV Hãy trao cho anh vừa ra mắt đã tạo ra cơn sốt với những con số về lượt view đạt kỷ lục. Hiệu ứng chấn động này của Sơn Tùng bắt nguồn từ ê-kíp "khủng" mà nam ca sĩ chọn hợp tác.

Trong đó không thể không nhắc đến Snoop Dogg với màn góp giọng chỉ vỏn vẹn 20 giây nhưng cũng đủ sức nâng tầm tên tuổi Sơn Tùng lên đẳng cấp khác biệt hẳn so với thị trường âm nhạc Việt nói chung.

"Ông hoàng" của các màn kết hợp "hái ra tiền"

Những năm 2010 đã không còn là "kỷ nguyên vàng" của rapper Snoop Dogg nhưng tên tuổi, vị trí cũng như độ giàu có của Snoop Dogg vẫn thuộc hàng đáng nể. Rapper sinh năm 1971 bắt đầu nổi danh từ thập niên 90 và được làng nhạc hiphop đánh giá là một thiên tài.

Không chỉ có tài sáng tác và đọc rap, Snoop Dogg còn là người đặc biệt nhanh nhạy trong nắm bắt xu hướng âm nhạc. Từ thập niên 2000 trở đi, khán giả trẻ biết đến Snoop Dogg nhiều hơn qua màn kết hợp với những giọng ca nhạc Pop đang thịnh hành.

The Pussycat Dolls, Justin Timberlake, Big Time Rush, Katy Perry, Miley Cyrus, Rita Ora,... tất cả đều đã từng hòa giọng cùng Snoop Dogg. Hơn cả việc thể hiện đoạn rap bằng giọng ca khó lẫn, sự xuất hiện của Snoop Dogg là một gia vị riêng cho các MV bởi ông sở hữu phong cách thực sự nổi bật.

Ca khúc California Gurls của Katy Perry hợp tác cùng Snoop Dogg đã thành hit lớn của năm 2010, giành 7 chứng nhận bạch kim.

Nhờ những màn kết hợp này, tên tuổi Snoop Dogg chưa từng gặp cảnh chìm vào dĩ vãng như nhiều rapper da màu khác cùng thời. Luôn làm mới mình bằng cách góp giọng với các nghệ sĩ trẻ đã trở thành một phần thương hiệu của Snoop Dogg.

Thời gian gần đây, các album solo của Snoop Dogg như Neva Left (2017), Bible of Love (2018) hay I Wanna Thank Me (2019) vẫn ra mắt đều đặn nhưng không được đánh giá cao hay đạt doanh thu ấn tượng.

Tuy vậy, Snoop Dogg vẫn giữ vững vị trí trong top các rapper giàu nhất thế giới. Tổng tài sản của ông hiện tại ước tính lên tới 135 triệu USD. Trong đó có sự đóng góp không hề nhỏ từ việc nhận hợp đồng kết hợp với các nghệ sĩ trẻ.

Trước Hãy trao cho anh của Sơn Tùng, việc Snoop Dogg góp giọng trong ca khúc của các tên tuổi châu Á không phải chuyện lạ. Nam ca sĩ Psy từng có lần kết hợp đình đám với Snoop Dogg năm 2014 trong MV Hangover.

Hình ảnh Snoop Dogg say xỉn cùng Psy đã góp phần đưa giọng ca Gangnam Style vươn tầm quốc tế.

Mới năm ngoái, Snoop Dogg vừa có màn song ca với rapper Trung Quốc Tạ Đế trong ca khúc All or Nothing, thu hút lượng quan tâm lớn của khán giả xứ Trung.

Cái giá đắt đỏ cho một màn kết hợp

Theo lẽ thường, việc các ca sĩ tìm đến nhau hợp tác trong sản phẩm âm nhạc đến từ nhu cầu chung tay làm nên ca khúc đa dạng về chất liệu và màu sắc. Nhưng trong thị trường âm nhạc hiện đại, những màn hợp tác này không còn mang ý nghĩa góp giọng đơn thuần.

Một phần không nhỏ đã trở thành hợp tác mang tính thương mại, và nhiều phần kết hợp của Snoop Dogg với nghệ sĩ ít tên tuổi hơn nằm trong trường hợp này.

Một tổ chức chuyên về marketing mảng âm nhạc có tên ViewManiac quảng cáo rằng họ có cung cấp dịch vụ trợ giúp tạo ra các màn kết hợp mang tính thương mại kể trên như hình thức quảng bá hiệu quả cho những nghệ sĩ muốn có cú bật vọt trong sự nghiệp.

Theo trang web chính thức của ViewManiac, Snoop Dogg có nằm trong danh sách nghệ sĩ công ty có thể kết nối. Mức giá khách hàng phải bỏ ra cho một màn kết hợp cùng rapper này là 40.000 USD (khoảng gần 900 triệu đồng).

Bảng giá tương ứng với tên tuổi từng nghệ sĩ mà ViewManiac cung cấp để khách hàng tham khảo.

Khán giả Việt hiện đang trầm trồ trước những set đồ hàng hiệu trị giá hàng chục, thậm chí cả trăm triệu đồng mà Sơn Tùng M-TP diện trong MV Hãy trao cho anh. Nhưng chính việc chi tiền mời Snoop Dogg hợp tác mới thể hiện rõ nhất độ "chịu chơi" của nam ca sĩ mới bước sang tuổi 25.

Bởi lẽ những bộ trang phục hàng hiệu kia hoàn toàn có thể được hãng thời trang tài trợ còn chi phí mời Snoop Dogg chắc chắn do phía Sơn Tùng tự chịu hoàn toàn.

Trong MV Hãy trao cho anh, Snoop Dogg chỉ xuất hiện và đọc đoạn rap ngắn vỏn vẹn 20 giây. Thời lượng ngắn ngủi này khiến không ít fan nhạc Việt hụt hẫng, nhưng nếu tính đến chi phí cũng như công sức mà ê-kíp của Sơn Tùng M-TP phải nỗ lực để đạt được thỏa thuận với Snoop Dogg và công ty Doggstyle Records thì 20 giây này không hề đơn giản.

MV Hãy trao cho anh của Sơn Tùng

Công ty ViewManiac cũng nêu rõ trong phần tư vấn rằng, đối với các nghệ sĩ hạng A việc kết hợp không chỉ đơn thuần là chuyện tiền bạc. Nghệ sĩ muốn hợp tác cần cung cấp bản thu demo ca khúc để xem xét.

Nếu bản thu không đạt chất lượng, chắc chắn việc kết hợp không thể xảy ra. Các nghệ sĩ hạng A không thể mạo hiểm danh tiếng chỉ vì khoản phí vài chục nghìn USD.

Chính vì vậy, để có được 20 giây đứng bên Snoop Dogg, Sơn Tùng M-TP và ê-kíp của mình cũng phải đầu tư không ít vào phần âm nhạc cũng như quá trình sản xuất MV, để sản phẩm sau cùng xứng tầm với tên tuổi của Snoop Dogg.

Màn hợp tác ngắn ngủi với Snoop Dogg tưởng chừng như đơn giản nhưng lại là cú đánh đổi đầy rủi ro để Sơn Tùng M-TP vươn tới đẳng cấp mới. Với thành công của MV Hãy trao cho anh, Sơn Tùng hoàn toàn có đủ tự tin để đề nghị nhưng màn hợp tác các tên tuổi đình đám khác, đưa anh trở thành một nghệ sĩ dám làm điều không thể của làng nhạc Việt.