Mở quán cà phê massage để giăng bẫy trộm tài sản của khách

Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã tạm giam các đối tượng gây ra các vụ trộm cắp tài sản của khách tại quán cà phê số 472 Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân để điều tra mở rộng, đồng thời tìm các bị hại của các vụ trước đó do nhóm này thực hiện.

Theo tài liệu điều tra, vào hồi 22h ngày 12-7, anh Trần Quốc H, 30 tuổi, quê ở huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, hiện lao động tại Hải Phòng đến quán cà phê ở 472 phố Nguyễn Văn Linh để uống cà phê và đấm lưng thư giãn.

Khi vào quán anh được chủ quán và nhân viên ở đây đón tiếp rất “đon đả”, sau khi thỏa thuận giá cả, Phạm Thị Ni Na (tức Trang cún), 33 tuổi (chủ quán) đưa anh lên gác 2.

Tại đây anh được Vũ Thị Bích Thuỷ, 46 tuổi, trú tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng (nhân viên massage) đưa ngay lên giường, cởi bỏ quần áo để “xoa bóp”.

Khoảng 10 phút, khi anh H. đang “phê” vì tài nghệ đấm bóp của Thuỷ thì dưới nhà bỗng có tiếng cãi vã ầm ĩ, anh H được Thuỷ cho biết: “Bồ của em đến, anh biến ngay đi…”.

Vì sợ bị liên lụy nên anh H. vội mặc quần áo rời khỏi quán. Tuy nhiên một lúc sau kiểm tra lại ví tiền anh H tá hỏa vì số tiền trong ví đã biến mất (anh H. khai báo bị mất 52 triệu đồng).

Anh liền quay lại quán tìm lại tiền, xong lúc này quán đã đóng cửa. Anh H đành đến CA phường Vĩnh Niệm trình báo sự việc.

Nhận được trình báo của anh H., cơ quan Công an lập tức vào cuộc, xác minh, thu thập chứng cứ, sau đó triệu tập các đối tượng nghi vấn tại quán này lên đấu tranh.

Trước những chứng cứ của cơ quan điều tra thu thập được, Phạm Thị Ni Na và Vũ Thị Bích Thuỷ đã nhận là thủ phạm trộm tiền của anh H. Thủy và Na khai: Từ tháng 4-2017 cả hai chung vốn thuê địa điểm mở hàng cà phê đèn mờ, đấm lưng thư giãn nhưng thực chất là để bày ma trận trộm tài sản của khách.

Thủ đoạn của các đối tượng là, sau khi khách lên phòng, lừa khi khách đang được “chăm sóc” chúng sẽ tìm cách lấy tài sản qua một lỗ nhỏ đục sẵn ở phía sau giá treo quần áo của khách, thường chúng không lấy hết mà chỉ “rút lõi”.

Sau khi lấy được tiền, các đối tượng tạo sự lộn xộn như là báo có Công an, chồng hoặc người yêu đến… Khi khách bỏ đi chúng sẽ ngay lập tức đóng cửa, đi chia tài sản và chơi đá.

Trong vụ của anh H., chúng khai kẻ tạo sự lộn xộn là Nguyễn Thanh Tùng, 45 tuổi (bồ của Thuỷ). Các đối tượng khai chỉ lấy của anh H số tiền 10 triệu đồng, Thuỷ được chia 3 triệu, số còn lại dùng mua ma tuý đá và tiêu xài.

Ngoài vụ trên các đối tượng còn khai nhận trong 2 tháng vừa qua đã làm trót lọt gần 10 vụ trộm tiền của khách hàng với những thủ đoạn tương tự.

Theo cán bộ điều tra Công an quận Lê Chân, nhiều khách hàng bị vào bẫy mất tài sản tại các quán dạng này có thể do tài sản bị mất ít, hoặc ngại ngùng, xấu hổ, nên không trình báo cơ quan Công an.

Những năm trước đây, tại Hải Phòng đã từng xảy ra một số vụ với thủ đoạn tương tự.

Cơ quan điều tra Công an quận Lê Chân thông báo và đề nghị những ai là bị hại của các vụ việc tương tự tại quán cà phê đèn mờ 472 Nguyễn Văn Linh thời gian vừa qua đến Đội CSĐT TP về TTXH Công an Lê Chân hoặc gọi vào số điện thoại: 0909982171(Đ/c Lộc - Đội trưởng) trình báo để phối hợp điều tra.