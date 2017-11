Mình bầu Hiển ‘chấp’ cả V-League

Hải Phòng mất tướng, HA Gia Lai hưởng lợi

HLV Trương Việt Hoàng bất ngờ chia tay Hải Phòng khi giải đấu chỉ còn hai vòng nữa khép lại là một tổn thất lớn cho bóng đá đất cảng.

Họ như rắn không đầu bởi sự đường đột từ chức của thầy cũ thì dẫu cho các trợ lý lên nắm quyền vẫn không thể xua tan đi bầu không khí u ám trên sân Lạch Tray. Hoàn cảnh của đội chủ nhà Hải Phòng như miếng mồi ngon cho HA Gia Lai duy trì chuỗi bất bại dưới thời HLV mới người Hàn Quốc Chung Hae Soung.

Vòng 25 V-League, tất cả trận đấu diễn ra cùng 17 giờ ngày 19-11: SHB Đà Nẵng - Sài Gòn (TTTV trực tiếp), Cần Thơ - SL Nghệ An (VPF), B. Bình Dương - Long An (BTV2), Thanh Hóa - Sanna Khánh Hòa (VTV6), TP.HCM - Than Quảng Ninh (BĐTV).