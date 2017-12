Messi, chứ không phải Ronaldo, xứng đáng giành Quả bóng Vàng 2017

1. Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đã thống trị Top 2 trong mọi cuộc đua giành Quả bóng Vàng 9 năm qua, ngoại trừ năm 2010, và năm 2017 này có lẽ cũng không phải là ngoại lệ.



Siêu sao của Barca đang tạm dẫn trước đối thủ người Bồ Đào Nha khi anh đã có 5 Bóng Vàng, so với 4 của Ronaldo. Và nếu phần thưởng này thực sự chỉ dành cho tài năng kiệt xuất của một cá nhân như tôn chỉ của nó, thì Messi có lẽ sẽ dẫn trước Ronaldo 6-2 về tỷ số giành Bóng Vàng trong lễ trao giải ở Paris sắp tới.

Ronaldo đã chiến thắng năm ngoái sau một năm thành công với các danh hiệu ở Champions League với Real Madrid cùng EURO 2016 với đội tuyển Bồ Đào Nha. Nếu xét về danh hiệu, năm 2017 của Ronaldo cũng thành công không kém khi giành cú đúp Liga và Champions League cùng Real. Đó cũng là chức vô địch Champions League thứ 3 trong 4 mùa của Ronaldo và các đồng đội.

Nhưng Quả bóng Vàng không phải – hoặc ít nhất là không nên coi trọng danh hiệu tập thể hơn sự tỏa sáng của cá nhân – và nếu xét theo tiêu chí đó, không còn nghi ngờ gì nữa, Messi rõ ràng tỏ ra vượt trội đối thủ người Bồ Đào Nha.

Quả bóng Vàng 2017 sẽ thuộc về ai?





2. Trong năm 2017 này, Messi lấn át hoàn toàn Ronaldo ở các thống kê cá nhân. Messi ghi nhiều bàn hơn (48 so với 37), kiến tạo nhiều hơn (14 so với 8) và có tỷ lệ chuyển hóa cơ hội tốt hơn (23,41% so với 18,69%). Sự tỏa sáng của Messi xuyên suốt năm nay đã giúp Barca cạnh tranh với Real tới cùng dù tập thể chơi không tốt, và tháng trước, siêu sao người Argentina đã cân bằng kỷ lục giành 4 Chiếc giày Vàng của chính Ronaldo.

Mùa 2017-18 này, sự tương phản giữa Messi với Ronaldo còn rõ ràng hơn. Messi đã ghi 13 bàn sau 14 trận ở Liga, giúp Barca vững chắc ở ngôi đầu bảng trong khi Ronaldo mới có 2 bàn sau 10 trận và Real kém đội dẫn đầu tới 8 điểm.

Trái ngược với sự ổn định đáng kinh ngạc trong năm 2017 của Messi, Ronaldo chỉ thực sự xuất thần trong 6 tuần từ giữa tháng 4 tới đầu tháng 6, thời điểm diễn ra trận Chung kết Champions League mùa trước. Giai đoạn đó, Ronaldo đã ghi 8 trong tổng số 10 bàn cho Real có ở Tứ kết và Bán kết Champions League với Bayern Munich và Atletico trước khi ngôi sao người Bồ lập cú đúp vào lưới Juventus ở Chung kết tại Cardiff, giúp Real thắng 4-1 để trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu Champions League.

3. Những màn trình diễn của Ronaldo trước Atletico, Bayern và Juve là siêu đẳng nhưng chỉ có thế. Cựu ngôi sao M.U chỉ tỏa sáng vào những khoảnh khắc nhất định trong khi Messi gần như luôn tỏa sáng trong mỗi trận đấu, bằng cách này hay cách khác.

Cú hat-trick thần thánh của Messi vào lưới Ecuador đã giúp Argentina giành vé tới Nga, và nó diễn ra 6 tháng sau khi anh ghi bàn vào phút bù giờ, đem về chiến thắng 3-2 cho Barca trước Real Madrid ở Kinh điển. Và đó cũng là bàn thứ 500 của anh cho Barca. Màn ăn mừng sau đó của Messi đã trở thành biểu tượng và được nhiều người bắt chước khi anh giơ cao chiếc áo của mình trước đám đông Bernabeu, khoảnh khắc khiến tất cả phải nhớ về một thiên tài.

Nếu như Ronaldo đơn giản chỉ là ghi bàn và giúp Real giành các danh hiệu thì các bàn thắng của Messi đem lại nhiều cảm xúc hơn, yếu tố rất quan trọng trong những cuộc bầu chọn. Nhưng như đã nói, kể cả xét về thành tích đơn thuần thì Ronaldo đã tỏ ra lép vế hoàn toàn so với Messi ở nửa cuối năm, giai đoạn quyết định các lá phiếu bầu.