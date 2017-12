Mẹo tự kiểm tra chất lượng khi mua iPhone cũ

Xem video:





Theo anh Dương, vừa qua, bộ ba sản phẩm của Apple là iPhone 8, iPhone 8 plus và iPhone X ra mắt. Đây là thời điểm hợp lý để mua lại iPhone 7 và iPhone 7 plus. Bởi người dùng có nhu cầu bán iPhone 7 và Iphone 7 plus để đổi đời lên iPhone đời mới rất cao.

Nguồn gốc của điện thoại cũ:

Theo anh Trương Ngọc Dương, điện thoại cũ có nhiều nguồn gốc khác nhau: Người dùng bán lại cho cửa hàng; Hàng trưng bày hoặc nguồn từ Trung Quốc.

"Các thương gia có nguồn tài chính lớn, họ sẽ thu mua những chiếc điện thoại cũ từ các thị trường như Nhật, Mỹ, Hàn Quốc về Trung Quốc, rồi phân phối lại vào thị trường Việt Nam" - anh Dương cho biết.

Cách kiểm tra chất lượng điện thoại cũ:

- Đầu tiên, nhìn bề ngoài của chiếc điện thoại có bị xước nhiều không.

- Kiểm tra cổng sạc, lỗ loa... có bị bụi nhiều không.

- Kiểm tra cảm biến vân tay còn nhạy không.

- Tuy nhiên, tại một số cửa hàng, họ có thể thay vỏ, thay màn khiến bạn khó phát hiện ra điện thoại cũ. Với những điện thoại này, bạn có thể dùng mẹo: Chọc khe sim ra, nếu mở màn hình nhìn thấy sáng ở khe đó thì là điện thoại đã thay vỏ.

- Ngoài ra, đối với iPhone cũ, bạn cần kiểm tra iCloud.