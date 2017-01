Mẹ quay đi, con ngã ngay vào nồi nước sôi: BS khuyến cáo 10 điều phòng, xử lý trẻ bị bỏng

Chỉ trong một thời gian ngắn, BV Nhi Đồng 1 TP.HCM đã tiếp nhận trên dưới 10 trường hợp trẻ em bị ngã vào nồi nước sôi khi gia đình nấu nước uống, nấu bánh, nấu nha đam, trà,… để kinh doanh mùa Tết.

Đa số trẻ em được đưa đến cấp cứu đều bỏng sâu với cấp độ 2, 3, hầu hết da trên người đều bị tuột xuống do người nhà cấp cứu không đúng cách. Nhiều trẻ bị nhiễm trùng máu, sốc phỏng, các bộ phận trên cơ thể bị biến dạng. Thậm chí, trong số đó có trẻ đã tử vong.

Càng gần đến tết, trẻ em bị phỏng (bỏng) càng tăng.

Vừa quay đi, con đã gặp tai nạn

Chị Nguyễn Khánh My, 32 tuổi, ngụ tại Nha Trang chia sẻ, trong lúc chị đang nấu nước sôi để pha sữa, con gái chị là bé Đ.M.H (7 tháng tuổi) trườn tới bên mẹ. Lúc này chị My quay lưng lại phía con nên không hay biết, do bếp nấu đặt ở dưới đất nên bé với tay nghịch khiến cả nồi nước đổ ụp lên người con.

Dù được đưa đến bệnh viện ngay khi tai nạn xảy ra, nhưng bé H. vẫn bị phỏng nặng, nhiễm trùng cần phải điều trị lâu dài.

Tương tự với trường hợp của chị My, chị Phạm Thị Hường, 26 tuổi, quê Kiên Giang không khỏi rùng mình khi chia sẻ về tai nạn của con mình. Ngày 26/12/2016, trong lúc chị Hường nấu nước sôi để sử dụng, thì bé L.T.T.N (4 tuổi) đùa giỡn với anh trai phía bên ngoài.

Khi nước sôi, chị Hường mang nồi nước đặt xuống nền nhà, rồi đi tìm quạt để hạ nhiệt nồi nước. Khi chị Hường quay ra thì hoảng hốt thấy con đã ngồi nguyên người trong nồi nước sôi.

"Từ trước đến nay, khi nấu nước bao giờ tôi cũng kêu con ra ngoài chơi, không cho lại gần bếp. Hôm đó vì anh trai cháu được nghỉ, nên hai anh em giỡn với nhau. Bị anh của nó rượt đuổi, con bé chạy vào bếp tìm mẹ. Nghe con khóc tôi chạy ra thì thấy bé đang lay hoay trong nồi nước tôi vừa đun sôi", chị Hường nhớ lại.

Nằm ở BV tỉnh 6 ngày, bé H. được đưa đến BV Nhi Đồng 1 TPHCM, bé H. bị phỏng cấp độ 3, diện tích phỏng 40%. Bé bị nhiễm trùng nặng, sốc phỏng, mất dịch, tổn thương đa cơ quan nhất là bộ phận sinh dục và hậu môn, có thể tử vong bất kỳ lúc nào.

Để cứu bé H., các bác sĩ tại bệnh viện phải lập tức mở hậu môn nhân tạo, cắt lọc da hoại tử, phẫu thuật cắt lọc mô chết, truyền nước khẩn cấp,…

Bác sĩ Diệp Quế Trinh cho biết: "Hiện tại bé H. đã qua cơn nguy kịch nhưng phải điều trị lâu dài thì bé mới có thể bình phục được. Tuy nhiên, di chứng để lại sẽ rất nặng nề.

Ngoài việc vượt qua mặc cảm về sẹo trên cơ thể, tâm lý khi bị phỏng, bé H. còn phải đối mặt với các vấn đề về sinh lý sau này vì cả phần dưới của bé đều tổn thương rất nặng".

Mùa Tết là "mùa phỏng"

Trường hợp của bé H.N.H.G (2 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM) nặng nề hơn, trong lúc chị Đặng Thị Ngọc Giàu (31 tuổi, mẹ của bé H.) nấu nước nha đam để bán dạo thì nhờ ba của bé trông coi.

Khi nước nha đam vừa nấu xong, chị Giàu vừa đổ tất cả ra thau, quay lưng đi thì nghe tiếng khóc ré của con. Chạy đến cứu con, chị Giàu cũng bị phỏng cả bàn tay.

"Vì gần Tết nên tôi tranh thủ nấu nha đam bán thêm cho những người bán cây cảnh ven đường, lúc nấu thức uống, tôi luôn nhờ ba của bé trông coi con. Hôm đó ba của bé cũng ở ngay cạnh, nhưng tình huống xảy ra quá nhanh nên không kịp xử lý.", bị Giàu nghẹn ngào.

Chị Giàu đang mang thai hơn 6 tháng nhưng vẫn túc trực ở bệnh viện chăm con. Xung quanh con chị còn rất nhiều bé khác bị phỏng nặng nên phải cách ly điều trị.

Bé G. được đưa đến bệnh viện trong tình trạng phỏng cấp độ 2, 50% diện tích cơ thể, bị nhiễm trùng, viêm phổi,… Tuy đã nằm viện một thời gian nhưng cả người của G. vẫn còn sưng phù, mụn nước.

Theo bác sĩ Trinh, sau khi bình phục, bé G. cần phải tập vật lý trị liệu để hồi phục một số chức năng vì di chứng để lại.

Bác sĩ Trinh cho biết: "Tết đang đến gần cũng là lúc khoa phỏng của bệnh viện bận rộn hơn vì có rất nhiều trẻ bị tai nạn. Tuy nhiên, khi tai nạn xảy ra, người nhà không biết cách cấp cứu khiến vết phỏng bị nhiễm trùng nặng, hoại tử, bỏng sâu,… để lại di chứng vô cùng nặng nề, không chỉ là sẹo mà còn về tâm sinh lý của trẻ."

Theo bác sĩ Trinh, một trong những sai lầm phổ biến khi cấp cứu trẻ bị phỏng là người lớn thường bôi lá cây, nước mắm, kem đánh răng, thậm chí là nhọ bồi, tro,… vào vết thương.

"Người lớn chỉ cần rửa vết phỏng của trẻ dưới vòi nước, hoặc đặt cả người trẻ vào xô nước, thau nước sạch ít nhất 10 phút để hạ nhiệt vị trí phỏng hoặc đưa ngay trẻ vào bệnh viện gần nhất.

Tuyệt đối không bôi bất kỳ dung dịch hay các chất khác vào vết thương, vì khi bé bị phỏng, ngay tại vết thương là ngõ vào của vi trùng. Nếu sơ cứu không đúng cách, người nhà càng khiến trẻ bị tổn thương nặng nề hơn", Bác sĩ Trinh khuyến cáo.

Tại BV Nhi Đồng 1 TP.HCM, số lượng trẻ bị phỏng tăng rất cao vào dịp Tết. Mỗi ngày khoa Phỏng - Tạo hình tiếp nhận hàng trăm trẻ em bị phỏng. Trong đó ít nhất khoảng 20 ca phỏng nặng phải điều trị lâu dài. Hầu hết nguyên nhân là phỏng nước sôi, thức ăn nóng.