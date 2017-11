Mẹ đang chở hai con qua đường thì bị xe container kéo lê, cả ba nguy kịch

Vào thời điểm trên, xe container mang BKS 51C-47373 lưu thông trên đường ĐT743 hướng từ thị xã Tân Uyên về thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.



Khi xe lưu thông qua khỏi ngã tư 550 được khoảng 200m thuộc khu phố Đồng An 3, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An thì xảy ra va chạm với xe máy do một người phụ nữ điều khiển chở theo hai con nhỏ đang băng qua đường.

Sau va chạm, xe máy và cả ba mẹ con bị kéo lê trên đường khoảng 10m, ba mẹ con nằm lọt dưới gầm xe, người con trai khoảng 8 tuổi bị cán nát 2 chân.

Cả ba mẹ con được người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tại hiện trường, xe máy nằm lọt dưới gầm xe container, biến dạng, hư hỏng nặng. Nhiều đồ dùng cá nhân của ba mẹ con rơi khắp mặt đường.

Đến 19h30 cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn vẫn chưa được giải quyết.