Chiều 5-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã thông tin ban đầu về vụ án mạng khiến ông Đỗ Văn Hạng (72 tuổi, ngụ xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ, Long An) tử vong.



Theo cơ quan Công an: Lúc 15h30’ ngày 2-8, tại ấp Bình Thạnh, xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ, do mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai, Đỗ Văn Thuấn (66 tuổi, em ruột Hạng) và ông Hạng đã xảy ra xô xát dẫn đến ẩu đả.

Sau đó, Thuấn ôm cổ ông Hạng và đè xuống ao nước làm ông Hạng bất tỉnh rồi tử vong.