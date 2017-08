Mâu thuẫn nợ lần, 1 nam thanh niên bị bắn tử vong trước cửa quán karaoke

Lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hà Nội nhanh chóng làm rõ, truy bắt nghi can trong vụ nổ súng bắn tử vong 1 nam thanh niên tại quán karaoke ở thị trấn Xuân Mai.

Nạn nhân được xác định là K.H.A. (27 tuổi, trú tại phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).

Theo đó, vào khoảng 23h45 phút ngày 24/8, do giải quyết nợ nần tiền bạc nên thời điểm trên anh A. cùng một số người quen tìm đến quán karaoke trên để gặp nhóm của anh N.Đ.T. (33 tuổi, , chủ quán karaoke, trú tại huyện Chương Mỹ).

Tuy nhiên, sau một hồi lời qua tiếng lại giữa hai bên đã xảy ra ẩu đả.

Đỉnh điểm, anh A. bị một trong số nhóm T. dùng khẩu súng dạng thể thao bắn dẫn đến tử vong. Sau khi gây án các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện vụ việc tiếp tục được làm rõ.