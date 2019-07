Mãn nhãn với bộ đĩa in 3D của Nhật Bản, biến việc đổ tương thành môn nghệ thuật đỉnh cao

Sự xuất hiện của công nghệ in 3D đã tạo ra một bước tiến nhảy vọt cho nhân loại.

Ứng dụng của công nghệ này thì nhiều không đếm xuể, từ xây nhà, tạo mai rùa, mỏ chim nhân tạo cho đến nghiên cứu vũ trụ.

Tuy nhiên, đó chỉ là những ứng dụng bề nổi mà thôi. Công nghệ 3D ngày nay còn là một công cụ sáng tạo nghệ thuật tuyệt vời.



Trong một nỗ lực để tạo ra thực phẩm in 3D, một studio thiết kế ở Nhật Bản đã quyết định tạo ra những chiếc đĩa đựng tương in chìm, khi rót nước tương vào đĩa, thực khách sẽ nhận được một bức tranh tuyệt đẹp.

Màn biến hình cực chất của chiếc đĩa in 3D.

Một chiếc đĩa như vậy có giá 1.080 yên (234.000 đồng) trên trang ReDeStu. Hiện tại, bộ đĩa đã lấy cảm hứng từ nhiều biểu tượng nổi tiếng Nhật Bản (núi Phú Sĩ, đền Itsukushima) và những chú cún, mèo con dễ thương.

Màn rót tương thành tranh bích họa tuyệt đẹp.

Chiếc đĩa trắng bình thường.

Trong nháy mắt trở thành một tác phẩm nghệ thuật.

Hoa văn mèo con, cún con xinh xắn.

Còn nhớ khi công nghệ in 3D xuất hiện lần đầu, các cỗ máy in có giá quá đắt nên phần lớn mọi người không thể mua về “cho vui”.

Tuy nhiên, in 3D ngày nay đã trở thành một xu hướng, máy in 3D ngày càng được sản xuất nhiều hơn. Các doanh nghiệp và người tiêu dùng đã có thể tiếp cận công nghệ này dễ dàng hơn trước.

Màn lột xác đẹp như mơ của đĩa "núi Phú Sĩ".

Một chiếc đĩa nhỏ xíu có giá 234.000 đồng.

“Nếu xem xét thị trường in 3D ngày nay, bạn sẽ tìm thấy cả tá thương hiệu in 3D với các tính năng khác nhau” - trang All All That 3D chia sẻ. Một số được trang bị chức năng mạnh mẽ đi kèm giá bán cao.

Một số khác cung cấp những chức năng thông thường và bán với giá rẻ hơn. Tuy nhiên, trong vài năm tới, bạn có thể kỳ vọng rằng máy in 3D sẽ mạnh hơn và có mức giá phải chăng hơn.

Có bộ đĩa này ăn cơm trắng chấm tương cũng thấy ngon.

Công nghệ in 3D ban đầu sử dụng vật liệu nhựa. Nhưng khi công nghệ phát triển, máy in 3D nay sử dụng rất nhiều vật liệu khác.

Hiện tại, bạn hoàn toàn có thể in 3D bằng gốm, vàng, bạc, titan, thạch cao hay thậm chí là các vật chất sinh học.