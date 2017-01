Lừa bán thiếu nữ làm vợ với giá 210 triệu đồng

Trước đó, cuối tháng 12-2015 và đầu năm 2016, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một ổ nhóm gồm các đối tượng ở huyện Kỳ Sơn câu kết với đối tượng ở huyện Tương Dương để lừa phỉnh các cô gái đưa sang Trung Quốc bán.

Tiếp tục đi sâu xác minh, các trinh sát phát hiện trong năm 2014 và 2015 chúng đã đưa khoảng 2-3 cô gái sang Trung Quốc bán làm vợ. Hiện nay các nạn nhân đều ở Trung Quốc và gia đình nạn nhân không hề biết địa chỉ của con cái mình…

Từ những tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã báo cáo Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan CSĐT xin ý kiến xác lập chuyên án đấu tranh.

Quá trình xác minh thông tin về nạn nhân và các đối tượng trong ổ nhóm, Ban chuyên án đã xác định được địa chỉ bên Trung Quốc của nạn nhân M.T.H (21 tuổi), trú tại xã Yên Na, huyện Tương Dương. Nơi H ở cách cửa khẩu Việt – Trung khoảng hơn 3.000 km.

Ban chuyên án đã lên kế hoạch phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và tổ chức Trẻ em Rồng Xanh để xác định vị trí cụ thể và giải cứu nạn nhân.



Sau nhiều tháng tập trung thực hiện, đến ngày 16-6, các đơn vị đã giải cứu nạn nhân cùng con gái hơn 1 tuổi về Việt Nam thành công.

Tại cơ quan điều tra, nạn nhân M.T.H đã tố cáo các đối tượng lừa bán mình sang Trung Quốc vào tháng 8 năm 2014. Căn cứ vào tài liệu trên, Ban chuyên án lên kế hoạch bắt giữ các đối tượng.

Tuy nhiên đối tượng chính trong vụ án là Lương Thị Liên (38 tuổi), trú tại bản Sao Vang, xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đang ở Trung Quốc (đã lấy chồng người Trung Quốc).

Ban chuyên án đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để tác động Lương Thị Liên trở về Việt Nam.

Đến ngày 10-12, khi Lương Thị Liên vừa về đến nhà ở xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Khai thác nhanh đối tượng Liên, trong các ngày 11 đến 15-12, Ban chuyên án đã mở rộng bắt giữ thêm 3 đối tượng trong ổ nhóm, gồm: Ngân Thị Oanh (33 tuổi), trú tại bản Huội Xén, xã Yên Na, huyện Tương Dương; Lương Thị Chiên (47 tuổi), trú tại bản Xốp Pu, xã Yên Na, huyện Tương Dương và Vi Thị Hằng (48 tuổi), trú tại bản Co Phảo, xã Yên Na, huyện Tương Dương.

Tại cơ quan điều tra, Lương Thị Liên khai nhận do lấy chồng ở Trung Quốc nên đã quen nhiều đối tượng có nhu cầu mua phụ nữ Việt Nam để ép gả chồng người Trung Quốc, hoặc làm gái mại dâm.

Thấy được khoản tiền lãi khủng khi lừa bán mỗi nạn nhân thành công, Liên đã điện thoại về Việt Nam bảo Ngân Thị Oanh đi tìm và dụ dỗ, lừa phỉnh các cô gái ở huyện Tương Dương để đưa sang Trung Quốc làm ăn hoặc lấy chồng giàu.

Thực chất việc làm này là để lừa bán. Ngân Thị Oanh đã rủ thêm Lương Thị Chiên tham gia.

Khi đã lừa được nạn nhân, Ngân Thị Oanh và Lương Thị Chiên sẽ thông báo cho Lương Thị Liên biết và giao cho Vi Thị Hằng bắt xe khách đưa nạn nhân ra cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh, liên lạc với Liên để Liên đưa sang Trung Quốc bán.

Với thủ đoạn như trên, tháng 8-2014, các đối tượng đã lừa bán chị M.T.H cho một người đàn ông Trung Quốc ép làm vợ với số tiền là 70.000 NDT (tương đương 210 triệu đồng).

Số tiền này, Liên giữ lại 50 triệu, Hằng giữ lại 25 triệu, Chiên giữ lại 35 triệu, Oanh giữ lại 20 triệu. Còn 80 triệu chúng gửi về cho gia đình nạn nhân nói rằng tiền H xuất ngoại làm ăn gửi về…

Được biết, Ngân Thị Oanh có tiền án về hành vi mua bán trẻ em.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng: Lương Thị Liên, Ngân Thị Oanh, Lương Thị Chiên, Vi Thị Hằng về hành vi mua bán người và tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.