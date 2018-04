Lời tỏ tình ngọt ngào từ “Xe tay ga YAMAHA"

Với tổng giá trị giải thưởng lên tới hàng trăm triệu đồng, chỉ sau hai tuần khởi động, cuộc thi ảnh "Xe ga Yamaha và Tôi" đã thu hút hơn 6.000 người dự thi và lượt bình chọn đến từ khắp các thành phố trên cả nước.

Mỗi bài dự thi là một câu chuyện cảm xúc riêng giữa người chơi và "bạn đồng hành". Đó có thể là những hành trình đặc biệt, hoặc những khoảnh khắc đời thường với muôn vàn kỉ niệm được người chơi ghi lại.

Đây cũng chính là lời "tỏ tình" ngọt ngào mà Yamaha Motor Việt Nam muốn mang đến cho khách hàng, những người đã luôn đồng hành cùng xe tay ga Yamaha.

Có một Sài Gòn dễ thương như thế được anh bạn này ghi lại khi dừng chân bên đường cùng xế yêu Yamaha NVX.

Hay những khoảnh khắc đời thường quen thuộc trên chặng đường đến trường của mẹ và bé cùng xe tay ga Yamaha.

Và cả những chuyến phượt dài mang dấu ấn của thanh xuân cùng "bạn đồng hành", Yamaha NVX.

Trên đây là một số hình ảnh ấn tượng từ cuộc thi "Xe tay ga Yamaha và Tôi". Vẫn còn 2/3 hành trình để các bạn trẻ tham gia chia sẻ với cơ hội sở hữu hàng trăm phần quà hấp dẫn mỗi ngày như: áo thun, sổ tay, bình nước, ly nước, móc khóa và mũ bảo hiểm.

Đặc biệt, mỗi tuần sẽ có 01 chiếc xe ga Yamaha Janus Premium trị giá 31,490,000 đồng và 10 bộ quà tặng WHY NOT hấp dẫn dành cho những người chơi may mắn nhất.

Để tham gia cuộc thi, bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản Facebook trên website https://xetayga-yamahawhynot.com/, đăng tải 01 tấm hình thể hiện tinh thần "Tôi yêu xe ga Yamaha" kèm theo lời chia sẻ, cảm nhận dành cho "bạn đồng hành" của mình.

Mỗi người tham gia có tối đa 5 lượt đăng bài.

Cuộc thi chính thức diễn ra trong vòng 4 tuần, từ ngày 5/4 đến ngày 5/5/2018.

Cùng Issac, Phạm Hương, Chi Pu và hàng ngàn bạn trẻ hòa nhịp cuộc thi "tỏ tình" cùng "bạn đồng hành" để có cơ hội trở thành chủ nhân của Yamaha Janus sành điệu mỗi tuần, tại sao không?

Tham gia ngay TẠI ĐÂY .