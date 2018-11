Lên phim tàn nhẫn là vậy nhưng My Sói (Quỳnh Búp Bê) ngoài đời thực còn đầy nỗi bất hạnh

Quỳnh Búp Bê - "siêu phẩm" truyền hình của năm sắp đi vào hồi kết với những day dứt trong lòng khán giả về số phận của những cô gái làng chơi.

Trong khi cả Lan ( Thanh Hương ) và Quỳnh ( Phương Oanh ) đều khiến người xem hiểu và cảm thông cho sự lựa chọn của họ khi buộc vào "ngành" thì cuộc đời My Sói ( Thu Quỳnh ) vẫn mãi là một ẩn số.

Chẳng ai biết tại sao cô lại làm gái, lại nhất nhất theo cái nghề này dù đã có cơ hội hoàn lương. Câu trả lời không biết có được giải đáp ở 2 tập cuối hay không, chỉ biết mới đây biên kịch Kim Ngân đã có những bật mí về cuộc đời của My Sói phiên bản đời thực rồi.

"Ác nữ" My Sói - người dành cả tuổi thanh xuân để đam mê "ngành".

Theo những lời kể của biên kịch Kim Ngân, My Sói ở ngoài đời thật là một con người có số phận đặc biệt. Ngày còn thơ ấu, My đã phải chứng kiến những cuộc cãi vã của bố mẹ khi bố bỏ bê gia đình để đi theo người phụ nữ khác.

Thậm chí họ còn đánh ghen ầm ĩ ngay trước mắt My rồi chọn ly hôn là con đường để giải thoát cho nhau. Khốn nạn hơn khi hai người đồng loạt có hạnh phúc mới, chẳng ai thèm ngó ngàng tới con gái bơ vơ, tội nghiệp.

My Sói tới ở với bà, bà mất thì đi ở nhờ nhà cô, dì, chú, bác,… Dòng đời xô đẩy, My ngây ngô ngày nào buộc phải từ cừu hóa cáo, phải gian ác từ bé để có được cái ăn, cái mặc và không bị hắt hủi.



My hoàn toàn có lí do để trở nên ma ranh, tàn nhẫn

Chính bởi những ám ảnh trong quá khứ từ cuộc hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ, My bỗng trở thành kẻ ghen ghét với tất cả những người có gia đình và được yêu thương.

Nhớ lại những kí ức kinh hoàng mà mẹ phải chịu đựng trong những ngày cha đi ngoại tình, My lại càng không tin vào tình yêu và không muốn làm người tử tế.

Bước đường cùng, My đã chọn dấn thân vào "ngành" bởi đó là cách nhanh nhất để kiếm tiền vì với My lúc này phải có tiền mới khiến người khác không thể khinh khi mình.



My phải đi khách, phải đấu đá cũng chỉ vì muốn có tiền, muốn được người đời xem trọng





Nhưng có lẽ My đã chọn sai con đường mất rồi

Nói thêm về tình yêu của My và Kiên ( Mạnh Quân ), biên kịch cũng bật mí, thực ra ngoài đời Kiên không phải một kẻ ăn bám và My cũng không hề níu chân anh bằng thuốc phiện. Lúc đó My đã nghỉ làm ở Thiên Thai và chuyển qua làm mát xa thay vì tú bà như trên phim.

Cô vô tình gặp Kiên, một trí thức, một người đàn ông tử tế, chưa vợ và yêu My thật lòng. Anh sẵn sàng bỏ qua quá khứ của My và khẳng định “lấy đĩ về làm vợ, không ai lấy vợ về làm đĩ” còn My thì luôn xem đó là những lời đùa cợt bởi cô biết thân phận của mình.

Khi cảm nhận được tình yêu của Kiên, My đã quyết định vứt bỏ mọi thứ để sống như vợ chồng với anh.



Ngoài đời My và Kiên đã thực sự có một tình yêu đẹp

Tình yêu của 2 người kết thúc bởi gia đình cấm cản chứ không hề có người thứ 3 xen vào. Chẳng là khi biết Kiên yêu My, một gái làng chơi, gia đình Kiên đã một mực phản đối, cấm cản, thậm chí mẹ Kiên còn đòi tự tử nếu My làm dâu con trong nhà.

Dù thương My thật lòng nhưng Kiên không thể nhẫn tâm nhìn gia đình mình tan nát, anh cùng cả nhà vào Nam sinh sống còn My ở lại miền Bắc, tiếp tục sống cuộc đời của một kẻ tàn nhẫn không còn cơ hội để hoàn lương.



Trên phim họa hiếm mới thấy My khóc, ngoài đời rất nhiều lần nước mắt cô rơi

Mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình, đều có một lí do nào đó để trở nên tàn độc. Và My cũng vậy, với cô từ "sói" không chỉ có nghĩa là ma ranh, lừa lọc mà còn chỉ sự cô độc đến tận cùng của một kẻ khao khát được làm người tử tế nhưng không thành.

Liệu trong 2 tập phim cuối, My có kịp hoàn lương hay cứ tiếp tục tàn nhẫn để rồi phải chịu cái kết bi kịch. Câu trả lời sẽ có vào 21h40 thứ Hai ngày 19/11 và thứ Ba ngày 20/11 trên kênh VTV3.