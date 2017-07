Lật xe giường nằm, 14 người bị thương

Đến chiều 17-7 vẫn tiếp tục cấp cứu, điều trị 11 nạn nhân trong vụ lật xe khách giường nằm trên quốc lộ 1 xảy ra đêm 16-7. Ông Nguyễn Văn Xáng, Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cho biết như trên. Theo ông, nhiều nạn nhân ngụ tỉnh Bình Định, phần lớn họ bị đa chấn thương, trong đó có nhiều trường hợp rất nặng.

Công an huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) cho hay lúc 23 giờ ngày 16-7, khi đang lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, xe khách giường nằm 77B - 010.40 do tài xế Phan Thành Mua (33 tuổi, ngụ phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, Bình Định) lái bất ngờ bị lật, ngằm ngang trên đường. Nhiều người đi đường cùng công an địa phương cứu các nạn nhân ra khỏi xe, đưa đi cấp cứu.



Vụ tai nạn làm 14 người bị thương, được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh, sau đó chuyển đến BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Cũng theo Công an huyện Vạn Ninh, sau khi xe giường nằm bị lật nằm choáng phần lớn mặt đường, một xe khách và một xe tải đã va chạm với nhau do lách chiếc xe khách bị nạn. Rất may, vụ va chạm này không gây thương vong, chỉ hai xe bị hỏng.