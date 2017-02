Lãnh đạo tỉnh Nghệ An lên tiếng về cặp bánh chưng 7 tạ

Ngày mùng 6 tết Đinh Dậu (tức ngày 2-2), tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan (núi Đại Huệ, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Nghệ An) - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra lễ dâng cặp bánh chưng "khổng lồ" có tổng trọng lượng khoảng 700 kg.

Để đưa được cặp bánh chưng (gói từ 1.000 lá dong, 600 kg nếp và 100 kg đậu xanh, thịt, hành) lên khu mộ, ban tổ chức phải cho xe tải chở từ TP Vinh lên chân núi Đại Huệ. Sau đó, huy động khoảng 30 thanh niên trai tráng cùng gánh bánh lên khu mộ.

Chiếc bánh chưng bỏ trong khuôn lồng sắt được hàng chục thanh niên gánh lên khu mộ. Ảnh: NHƯ BÌNH

Theo ban tổ chức, đây là năm thứ năm tổ chức sự kiện này. Lễ dâng bánh chưng nặng hàng trăm ký mỗi chiếc tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan có ý nghĩa tri ân, giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ.

Tuy nhiên, có một số ý kiến trái chiều cho rằng việc dâng cúng là thành tâm sao phải làm bánh chưng "khổng lồ"; trước đó tỉnh Nghệ An vừa tiếp nhận 1.800 tấn gạo cứu đói nên việc làm cặp bánh chưng 700 kg là có phần phô trương, lãng phí.

Chiều 4-2, trao đổi với PV qua điện thoại, ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Nghệ An cho biết: "Sở Du lịch tỉnh Nghệ An không tham gia dâng bánh chưng tại khu mộ mà chỉ có Hiệp hội Du lịch Nghệ An tham gia".

Trả lời câu hỏi có nên làm cặp bánh chưng lớn đến như thế hay không, ông Cường nói: "Sở Du lịch vừa thành lập, không tham gia, không chỉ đạo. Kinh phí làm cặp bánh chưng là do gần 1.000 doanh nghiệp đóng góp".

Cắt bánh chưng phát cho người dân, du khách. Ảnh: NHƯ BÌNH

Ông Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: "Hôm ấy, chủ tịch tỉnh phân công tôi đi thắp hương trên mộ bà Hoàng Thị Loan. Việc dâng bánh chưng là Hiệp hội Du lịch của tỉnh và các doanh nghiệp thực hiện. Họ làm, dâng bánh năm năm nay rồi chứ không phải tỉnh Nghệ An đứng ra tổ chức.

Bánh dâng xong được phát cho dân nghèo, đó là thành tâm của họ chứ không phải chủ trương của tỉnh Nghệ An, kinh phí cũng do các doanh nghiệp tự đóng góp".

Ông Thông cho biết thêm có nghe thông tin, ý kiến trái chiều về làm cặp bánh chưng lớn trên nhưng ông không tham gia mạng xã hội nên không có ý kiến thêm.