Lần đầu về quê vợ, khi vào buồng bà ngoại chàng trai giật mình khi thấy vật để đầu giường

Lần đầu về quê vợ chắc hẳn chàng rể nào cũng có nhiều bỡ ngỡ, thậm chí gặp sự cố không tưởng. Đó lại chính là những kỉ niệm đáng nhớ hoặc đáng sợ... Câu chuyện của chàng trai dưới đây là một trong số đó. Bà ngoại của vợ chào đón anh bằng một con dao "to uỳnh".

"Lần đầu về quê vợ, được phân công vào giường bà ngoại ngủ, thấy quả dao to uỳnh. Hỏi thì ra là để tránh bóng đè. Bớt hoang mang. Welcome to Thái Bình", tài khoản Thanh Tùng tâm sự.

Bức ảnh chụp con dao phay cũng thu hút sự chú ý của dân mạng. Chăn ấm, nệm êm thật nhưng đột nhiên có con dao đầu giường, kể cũng lạ.

"Lạ với cậu thôi chứ cái này phổ biến mà, mẹ tôi yếu bóng vía cũng hay để dao như thế", thành viên Trung Tuyến bình luận.

"Đêm mà nằm mơ đi chặt dừa thì khổ", một người khác dí dỏm.

Nhiều bình luận cho rằng để dao trên đầu giường có tác dụng tốt theo kinh nghiệm dân gian nhưng dễ gây nguy hiểm. Một số người còn khuyên chàng trai nên bảo bà bỏ vật này đi. Dù sao sự cố cũng giúp chàng rể trẻ tuổi này có thêm kỷ niệm đặc biệt.