Hãy bắt đầu câu chuyện về "Bộ 3 sát thủ" trong bài viết này từ cái mốc 7 năm. 7 năm trước, thời điểm đó chính là lúc lứa 9x đời đầu vẫn còn hăng say và hào hứng tìm hiểu Facebook, báo mạng chưa rầm rộ như lúc bấy giờ, các forum diễn đàn chăm chỉ hoạt động, khái niệm hot girl vẫn đang dừng lại ở thế hệ đời đầu mà khi ấy đều đã hai mấy tuổi. Vậy cho nên việc xuất hiện một Fanpage, lại còn dành riêng cho 3 cô bạn mới học cấp 3 thực sự khiến dân tình náo loạn vì tò mò.



"Hội những người phát cuồng vì sự kut3 đáng sợ của bộ ba sát thủ" được lập ra ngày 17/7/2011 với dòng giới thiệu quá sức ăn view: Bộ ba sắc đẹp gồm Quỳnh Anh, Thuỷ Tiênn, An Japann :D. Cho đến giờ vẫn không rõ admin của hội này là ai, chỉ biết trên đây đăng tải rất nhiều hình ảnh của 3 cô bạn xinh xắn và có gu ăn mặc dễ thương đúng kiểu chỉ thấy trên phim hay trên báo Hoa học trò. Một người đã đủ thu hút, đằng này còn là bộ 3. Cả 3 cô bạn ai cũng có làn da trắng hồng, đôi mắt to long lanh, khuôn miệng cười xinh và đặc biệt pose ảnh cực kỳ cute nên xem hình chẳng bao giờ chán. Với cái gu lúc đó của cư dân mạng thì chẳng khó để "Bộ 3 sát thủ" được ngưỡng mộ và nổi tiếng, Quỳnh Anh Shyn - Mẫn Tiên - An Japan trở thành hot girl khi mới chỉ học lớp 10.

Thế mà đã hơn 7 năm kể từ khi "Bộ 3 sát thủ" oanh tạc khắp Facebook, xuất hiện liên tục trong các sự kiện, bộ hình, lookbook; bản thân mỗi cô bạn cũng có cho riêng mình từ vài chục đến cả trăm ngàn người theo dõi. 7 năm với sự nổi tiếng bất ngờ (vẫn luôn có những bình luận "ném đá" và bình phẩm, dĩ nhiên), 7 năm từ những cô nữ sinh chân ướt chân ráo vào cấp 3 đến giờ người thì thành hot girl nổi tiếng bậc nhất với 1 triệu 6 followers, người đi du học, người vẫn tham gia các hoạt động nhưng chỉ ở mức độ vừa phải. 7 năm, "Bộ 3 sát thủ" nay đã bước sang tuổi 22, ai cũng lớn hơn cả. Vẫn xinh đẹp, vẫn thân dù không thường xuyên xuất hiện cùng nhau, nhưng Quỳnh Anh Shyn - Mẫn Tiên - An Japan đều đã và đang trưởng thành.

"Bộ ba sát thủ" thời còn làm mưa làm gió cộng đồng mạng.

Không tránh được những bình luận chả mấy hay ho khi bạn bất ngờ trở thành tâm điểm và trở nên nổi tiếng. 3 cô gái này cũng vậy, nhất là ở thời điểm 6 năm trước, khi ấy dân tình còn chưa quen với kiểu bỗng nhiên ở đâu đó có những gương mặt xinh xắn thế này thế kia, được chia sẻ ảnh, nhận bình luận nhiều dù chả đóng phim hay làm ca sĩ. Cả Quỳnh Anh - Mẫn Tiên - An Japan còn từng bị không ít người muốn “tẩy chay".

Nhiều người không tin vào tình bạn thân thiết thực sự giữa các cô gái, huống hồ lại còn không ở gần, luôn ở trong hoàn cảnh bị so sánh với nhau như “Bộ 3 sát thủ". 7 năm qua, cũng không thiếu gì những bình luận cho rằng Quỳnh Anh Shyn - Mẫn Tiên - An Japan chơi với nhau chỉ để dựa hơi nổi tiếng, chắc gì đã thân thiết.

An Japan tâm sự: “Sự nổi tiếng ấy đến rất bất ngờ, mọi thứ xảy ra như 1 giấc mơ và không hề tưởng tượng được rằng 3 đứa lại được mọi người yêu mến và quan tâm đến vậy. Nói cả 3 chơi với nhau chỉ với mục đích để nổi tiếng là không đúng. Được làm bạn của nhau là có duyên lắm rồi, An luôn trân trọng tình bạn ấy theo cách chân thành nhất chứ không muốn lợi dụng nó vì 1 lí do nào khác”.

Mẫn Tiên cũng chia sẻ: “Tại sao con gái lại khó chơi với nhau lâu nhỉ, bọn mình đã chơi với nhau được 6 năm, như thế có được gọi là đủ lâu chưa. Người ngoài có khi không hiểu hết nên có thể suy diễn hoặc hiểu chưa đúng chứ cả 3 đều tự cố phấn đấu cho chính mình, hỗ trợ nhau khi có thể chứ không phải để nổi tiếng. 3 đứa chơi với nhau, trước hết là để thấy vui, hạnh phúc với tình bạn này đã. Quỳnh Anh đã nỗ lực rất nhiều và đã được ghi nhận, trở nên nổi tiếng hơn không phải vì là bạn của Mẫn Tiên và An. Tiên vừa cố gắng học tập, giữ gìn hình ảnh, chịu khó làm việc. An cũng vậy. Nhưng phải công nhận rằng, chính vì là bộ ba nên mới được nổi tiếng vào thời điểm đó”.

Còn Quỳnh Anh Shyn chẳng hề giấu giếm mà nói thẳng: “Kệ người ta và cả 3 vẫn chơi với nhau thôi”.

Đối với Quỳnh Anh, Mẫn Tiên vẫn là cô bạn nhiều lúc hơi ngốc nghếch quá, thỉnh thoảng nói chuyện cứ phải giải thích mãi mới hiểu. Nhưng thích nhất ở Tiên là khoản chụp ảnh đẹp. Mấy năm về trước khi trình độ sống ảo chưa cao lắm, chính Mẫn Tiên đã dạy Quỳnh Anh trước. An Japan lại là cô bạn có đam mê kinh doanh nhưng… siêu lười. “An không bao giờ ra ngoài đường lúc trời sáng hay đến phòng tập gym bao giờ, nên đó là lý do An luôn gầy và trắng” - Quỳnh Anh cười khi kể về tật xấu của cô bạn thân.

An Japan thì “rất thích gu thời trang và thẩm mỹ của Quỳnh Anh, cực kỳ trendy và rất đáng để học hỏi, còn với Tiên thì là sự nhí nhảnh, vui vẻ bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi”. Cô gái thẳng thắn chia sẻ rằng mình chẳng có gì không thích ở hai người bạn, bởi “tất cả đã trưởng thành cùng nhau. An có thể thấy các bạn đã hoàn thiện bản thân hơn rất nhiều, không có điểm gì phải phàn nàn nữa”.

Bộ 3 sát thủ bây giờ, Quỳnh Anh Shyn liên tục di chuyển qua lại giữa Hà Nội và Sài Gòn, An Japan tập trung cho việc học và những hoạt động chủ yếu ở Hà Nội, Mẫn Tiên thì du học Nhật, thế nhưng khi có dịp (nhất là lúc Mẫn Tiên) về nước thì các cô gái vẫn tranh thủ hội họp cùng nhau. Mẫn Tiên ở xa nên không hay tụ tập được như Quỳnh Anh và An, song trên mạng cả 3 vẫn nói chuyện đều đặn. Dù “thân đều", nhưng Quỳnh Anh với Mẫn Tiên hay nói về chụp ảnh, thời trang, An Japan với Mẫn Tiên lại hay kể chuyện đi chơi, ăn uống.

“Kể cả hàng ngày không nói chuyện với nhau quá nhiều nhưng lâu lâu một đứa ới một cái thì 2 đứa kia cũng có mặt ngay” - Quỳnh Anh hào hứng. “Nếu có cơ hội cùng ở 1 địa điểm nào đó thì cả 3 sẽ lập tức gọi nhau để tranh thủ gặp gỡ và đi chơi” - An Japan giải thích kỹ càng.

Cô nàng du học sinh Mẫn Tiên cũng chú thích thêm là “Không nói chuyện được trực tiếp hàng ngày nhưng khi nhìn trên MXH, ai có vẻ tâm trạng cũng luôn được những người kia quan tâm ngay, nhiều khi vẫn trêu nhau và comment "ném đá" khi đứa này đứa kia post ảnh lên đấy chứ”.

Chủ đề được 3 cô nàng cùng nói nhiều nhất có lẽ là chuyện tình cảm, thế nhưng không can thiệp gì nhiều vì ai cũng đã đủ lớn để đưa ra những quyết định đúng đắn. Tất cả đều luôn tôn trọng và ủng hộ nhau, cũng chưa từng làm một việc gì đó quá tệ để gặp sự phản đối từ những người còn lại cả.

Ai rồi cũng khác và ai rồi cũng lớn, “Bộ 3 sát thủ" cũng thế thôi. Không còn là những cô bé lớp 10 hồn nhiên, nhờ vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu nên bất ngờ được chú ý nữa, mỗi người trong bộ 3 đều đã xuất hiện đầy chững chạc, tự tin theo đuổi hình ảnh mình sẽ xây dựng và thể hiện cá tính. Quan trọng nhất là điều mà ai cũng đã thấy rõ, sự trưởng thành đến từ cách mà mỗi người lựa chọn con đường mình sẽ đi và theo đuổi nó. Ai cũng biết mình muốn gì, cần gì và sẽ phaỉ làm gì trong quãng thời gian tiếp theo.

Quỳnh Anh Shyn quyết tâm trở thành một hot girl đa năng, một influencer thực sự với giới trẻ. Mẫn Tiên chăm chú và đầu tư nghiêm túc vào việc học. An Japan lại luôn tìm cách cân bằng giữa học hành và hoạt động để làm thật tốt cả 2. Cho đến thời điểm này, các cô nàng vẫn đang làm rất tốt!

Tự nhận xét về mình sau quãng đường 6 năm, mỗi người lại giãi bày theo một cách. Với Quỳnh Anh Shyn thì: “Tình bạn của ba đứa không khác biệt gì mấy, Tiên vẫn ngốc nghếch nhất, An thì cũng hơi ngơ ngơ như xưa, có chăng chỉ là hướng đi của mỗi đứa giờ khác nhau”.

Còn An Japan lại giật mình “vì thời gian trôi nhanh quá và đã có rất nhiều điều thay đổi trong 6 năm qua. Ai cũng trưởng thành hơn rất nhiều, điềm tĩnh, biết suy nghĩ hơn. Mỗi người đều chọn một hình ảnh và phong cách riêng, không còn là 3 cô bé nhí nhảnh ngày nào nữa”.

Mẫn Tiên thì nhận rằng cả 3 đã là người lớn, được chuyển từ vẻ ngoài xinh xắn cute sang… đằm thắm hơn một chút rồi.

Đã từng có xích mích (theo lời Quỳnh Anh Shyn), Quỳnh Anh và An Japan còn từng “đá qua đá lại trên Instagram” và sau 6 năm, nghĩ lại chỉ thấy trẻ con vô cùng. Bây giờ ai cũng chín chắn hơn trước, biết thông cảm và lắng nghe nhiều hơn.

Quỳnh Anh và Mẫn Tiên thẳng thắn chia sẻ rằng: Có lẽ cả 3 chưa từng ghen tị với nhau, vì mỗi người đều lựa chọn một hướng đi riêng và sẵn sàng hỗ trợ nhau khi có những dự án và công việc kết hợp chung. Nếu ghen tị thì chắc chỉ có từ phía Mẫn Tiên, mỗi khi đi xa và nhìn 2 người còn lại đi ăn, đi chơi, tụ tập rồi du lịch.

Nhưng An Japan không giấu chuyện đã từng cảm thấy ghen tị với 2 người còn lại khi có những thứ chưa bằng. "Đó hoàn toàn không phải là cảm xúc tiêu cực, vì điều đó lại trở thành động lực giúp An cố gắng nhiều hơn. An luôn cảm thấy vui khi bạn mình làm tốt 1 điều gì đó, vì thế nên cả 3 vẫn chơi với nhau đến bây giờ" - cô bạn chia sẻ.

Cũng ít ai biết An Japan từng hơi tủi thân vì 3 người chơi chung nhưng lại cảm thấy Tiên và Quỳnh Anh thân thiết với nhau hơn. Có lẽ hồi đó An đã quá nhạy cảm vì 1 nhóm 3 người dễ xảy ra sự so sánh mức độ thân thiết giữa người này với người kia. Tuy nhiên đó cũng không phải 1 mâu thuẫn quá lớn và đã nhanh chóng được giải quyết.



Không chỉ một mà chắc chắn có rất nhiều người rất mong muốn sau 6 năm, “Bộ 3 sát thủ" sẽ tái hợp. Suốt thời gian qua, sức hút của riêng từng cô nàng vẫn không hề giảm sút. Quỳnh Anh Shyn là hot girl với 1 triệu 6 followers - con số mà không chỉ giới hot teen, nhiều nghệ sỹ cũng phải ao ước. Mẫn Tiên dù đi du học nhưng vẫn luôn được theo dõi và yêu mến, hiện tại cô bạn có hơn 570k người follow. Thời gian gần đây tuy không còn xuất hiện nhiều, nhưng An Japan vẫn có chỗ đứng riêng trong lòng giới trẻ Hà Nội. 570k người theo dõi là con số không hề nhỏ.

Thời gian tới đây, Quỳnh Anh Shyn sẽ chuyển hẳn vào Sài Gon sinh sống và làm việc. Mẫn Tiên vẫn tiếp tục việc học 2 năm nữa ở Nhật và đây luôn là công việc được ưu tiên hàng đầu. An Japan cũng thế vì đã là sinh viên năm cuối rồi. Ngoài việc học, cô bạn còn thử sức với kinh doanh và làm MC; An cũng ấp ủ dự định quay lại với vai trò diễn viên sau khi học xong. Cả Quỳnh Anh Shyn - Mẫn Tiên - An Japan tuy chưa nghĩ đến chuyện tái hợp, nhưng luôn sẵn sàng nếu có cơ hội được xuất hiện, làm việc cùng nhau.

7 năm, quãng thời gian để các cô bạn học sinh cấp 3 lớn lên, dần chững chạc và trở thành những cô nàng 22. Cái tuổi với rất nhiều dự định và đam mê, rất nhiều hào hứng để khám phá và trải nghiệm, thêm cả những bài học đầu tiên được tích luỹ nhờ sự nổi tiếng trong suốt 6 năm qua. Quỳnh Anh Shyn - Mẫn Tiên - An Japan, 3 cô nàng đều đang ở trong thời điểm giàu năng lượng nhất, đứng trước nhiều cơ hội nhất để khẳng định và thử thách. Sẽ thật khó để đoán trước “Bộ 3 sát thủ" sẽ làm được những gì trong tương lai, nhưng có một điều chắc chắn là ai cũng sẽ can đảm với con đường mình lựa chọn, sẽ trải nghiệm hết mình để trưởng thành và luôn nhận được sự dõi theo, ủng hộ từ chính những người đã yêu mến họ trong suốt quãng thời gian đã qua.