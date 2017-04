Lấn chiếm vỉa hè bị nhắc, đấm vào mặt cán bộ đô thị

Sáng 14/4, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Thống (SN 1987, trú 77C Cù Lao Trung, Vĩnh Thọ, Nha Trang) 12 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.



Theo cáo trạng, thực hiện kế hoạch của UBND phường Vĩnh Thọ về việc “Kiểm tra xử lý tình trạng chiếm dụng lòng lề đường làm nơi buôn bán, giữ xe phục vụ kinh doanh và chèo kéo khách”, ngày 10/8/2016, tổ công tác của UBND phường gồm: 3 cán bộ quản lý đô thị phường là Võ Thanh Sang, Lê Toàn Nghĩa, Trần Ngọc Thành Trí phối hợp với 1 cán bộ Công an phường và 5 bảo vệ dân phố tiến hành tuần tra trên một số tuyến đường để kiểm tra xử lý.

Khoảng 18h30’ cùng ngày, tổ công tác phát hiện một số cửa hàng bán quần áo trên đường Nguyễn Đình Chiểu có treo khung sắt lấn chiếm vỉa hè, nên đã nhắc nhở yêu cầu tháo dỡ.

Sau khi nghe tổ công tác nhắc nhở, các hộ kinh doanh đã hiểu, xin được tự nguyện tháo dỡ nên tổ công tác đồng ý và tiếp tục kiểm tra cửa hàng khác.



Khi đến cửa hàng quần áo A Thống, địa chỉ 11 Nguyễn Đình Chiểu, có gắn khung sắt nối từ vách tường hướng ra đường, lấn chiếm vỉa hè để treo quần áo bán.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra, nhắc nhở cửa hàng A Thống tháo dỡ khung sắt vi phạm xuống.

Trong khi tổ công tác đang nhắc nhở, giải thích sai phạm cho nhân viên trong cửa hàng A Thống biết thì Thống (chủ cửa hàng quần áo A Thống) đi xe máy từ nhà đến với thái độ hung hăng.

Thống không đồng ý tháo dỡ khung sắt, không nghe tổ công tác giải thích vi phạm của mình mà cho rằng tổ công tác làm sai nên có những lời nói, hành động nhằm cản trở tổ công tác làm việc.

Thống hô hào người dân tụ tập lại xem, quay phim cho Thống.

Bị cáo Thống tại phiên xét xử

Trước việc Thống có hành động cản trở tổ công tác, gây mất an ninh trật tự, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản về việc kinh doanh buôn bán lấn chiếm vỉa hè của cửa hàng A Thống trên đường Nguyễn Đình Chiểu.

Trong lúc anh Trí lập biên bản, anh Sang nhắc nhở Thống và đi lại gần khung sắt thì Thống liền xông vào xô anh Sang ra. Các bảo vệ dân phố khác can ngăn liền bị Thống gạt ra và liên tục chỉ tay vào mặt anh Sang.

Khi Anh Sang gạt tay Thống xuống, ngay lập tức Thống hô hào anh Sang đánh Thống, rồi dùng tay phải đấm vào mặt anh Sang gây thương tích.

Tổ công tác can ngăn và yêu cầu Thống về Công an phường Vĩnh Thọ làm việc nhưng Thống không chấp hành mà liên tục gây mất trật tự. Tuy nhiên sau đó, tổ công tác đã khống chế, đưa Thống về trụ sở Công an phường.

Theo kết luận giám định anh Sang bị thương tật 9%.