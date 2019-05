Nhưng vì công việc, tôi vẫn phải lao động hoặc đi lại ngoài trời nắng nên tôi khá lo lắng về việc này. Làm thế nào để phát hiện sớm ung thư da , thưa bác sĩ?

Trần Liên (Hải Dương)

Có nhiều nguyên nhân gây bệnh ung thư da, trong đó tác hại do ánh nắng chỉ là một nguyên nhân. Những người có thể bị ung thư da là: bị sẹo bỏng do xăng, do vôi tôi hoặc do các vật cháy khác gây bỏng; bị các bệnh: khô da nhiễm sắc, bạch biến...

Muốn phát hiện sớm ung thư da, cần dựa vào các triệu chứng sau đây: Vết loét trên da dai dẳng dễ chảy máu, có khi khỏi rồi lại loét; Có những vùng da bị sừng hóa, bị chảy máu, loét, hay có cục nhỏ; Bị loét hay nổi cục tại vùng da mà trước đây có chiếu tia xạ hay có vết sẹo; Các nốt ruồi đang chuyển màu hoặc nốt ruồi phát triển to nhanh trong ít ngày hay vài tuần, nốt ruồi từ nhẵn chuyển sang gồ ghề, có vẩy hay bị loét, nốt ruồi bị ngứa, chảy máu hay chảy nước vàng, nốt ruồi trước đây ranh giới rõ, nay xung quanh nốt ruồi lại có hình răng cưa, vết khía hay nốt ruồi phát triển lệch về một phía...

Nếu bạn ở độ tuổi 30-39, nên khám da định kỳ 3 năm/lần; trên 40 tuổi, nên khám hàng năm để phát hiện sớm ung thư da.