Làm hòa với Vin Diesel, The Rock tham gia ‘Fast & Furious 9’

Cuối tuần qua, bom tấn Fast & Furious 8 (hay còn mang tên The Fate of the Furious tại riêng Bắc Mỹ) lập kỷ lục là tác phẩm điện ảnh có doanh thu ra mắt toàn cầu lớn nhất mọi thời đại với 532 triệu USD chỉ sau ba ngày.



Song, quá trình thực hiện bộ phim không thực sự êm đẹp. Giữa hai ngôi sao Vin Diesel và Dwayne “The Rock” Johnson xảy ra tranh cãi lớn, và The Rock thậm chí đã sử dụng Instagram để lên án thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp của đồng nghiệp.

Tuy luôn cố gắng tránh chỉ trích nhau trên mặt báo sau đó, nhưng công chúng có thể nhận ra rằng ở Fast & Furious 8, hai ngôi sao hiếm khi nào có cảnh diễn chung hoặc đứng cùng một khung hình.

Theo diễn biến nội dung phim, đội ngũ biên kịch hoàn toàn có thể gạch bỏ nhân vật mật vụ Luke Hobbs của The Rock mà cũng không gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng.

Điều tồi tệ nhất là có nguồn tin cho rằng Vin Diesel cảm thấy không ưng ý với đoạn phim after-credits của Fast & Furious 8. Anh đã yêu cầu hãng Universal cắt bỏ cảnh quay có sự góp mặt của Jason Statham và The Rock, các nhà sản xuất buộc phải chiều lòng linh hồn của toàn loạt phim.

Song, trang TMZ lúc này lại mang đến tin vui cho người hâm mộ. Nguồn tin mới cho biết The Rock đã quyết định làm lành với Vin Diesel, đồng thời ký hợp đồng sắm vai mật vụ Luke Hobbs thêm một lần nữa trong Fast & Furious 9 vào năm 2019.

Hai ngôi sao được cho là đã có nhiều cuộc gặp gỡ riêng kể từ sau khi tranh cãi bùng nổ trên trường quay Fast & Furious 8. Tuy nhiên, cả Vin Diesel và The Rock lúc này đã hoàn toàn sẵn sàng cho phần chín của loạt phim tốc độ.

Ngoài ra, nguồn tin của TMZ cũng tiết lộ thêm rằng sở dĩ hai ngôi sao cãi vã là bởi đất diễn của mỗi người trong Fast & Furious 8. Tuy nhiên, thù lao chưa bao giờ là vấn đề vì họ đều kiếm bộn từ thương hiệu của Universal.

Theo kế hoạch, Fast & Furious 9 sẽ ra rạp từ 19/4/2019.