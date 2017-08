Lại Thanh Hương: Tôi không có số ngôi sao vì gương mặt quá "rẻ tiền"

Tập 7 của chương trình truyền hình Người mẫu Việt Nam - Vietnam's Next Top Model 2017 vừa khép lại cùng với việc Lại Thanh Hương phải ra về.

Đây là một kết quả gây tiếc nuối cho nhiều người, bởi ngay từ khi mùa giải mới bắt đầu, Lại Thanh Hương đã được đánh giá là một trong số những thí sinh tiềm năng nhất.

Một cách khách quan, Lại Thanh Hương đã không có phần thi thực sự tốt ở tập 7 Next Top Model, dẫu vậy khi các giám khảo yêu cầu thực hiện bài thi cuối cùng để đánh giá năng lực, Lại Thanh Hương lại thực hiện khá hơn Chà Mi, Cao Thiên Trang.

Khi được hỏi về chuyện phải dừng cuộc chơi quá sớm, Lại Thanh Hương tỏ thái độ khá ôn hòa.

Lại Thanh Hương không trách móc giám khảo - sư phụ Võ Hoàng Yến vì đã đẩy mình vào vòng nguy hiểm, cô nàng lại chẳng đặt nghi vấn giám khảo Nam Trung đã loại mình vì ưu ái học trò Cao Thiên Trang hơn.

Lại Thanh Hương tạo ấn tượng là một cô gái thẳng tính, hiểu chuyện nhưng cũng không kém phần ngây ngô, hài hước.

Nếu Hồng Xuân cần thì tôi sẽ dắt cô ấy đi sửa mũi!

Lại Thanh Hương có cảm thấy mình đã bị loại khá oan ức không khi mà trong thử thách catwalk cuối cùng, bạn đã thực hiện tốt hơn Cao Thiên Trang, Chà Mi?

Ngay từ lúc bị đưa vào top nguy hiểm cùng với Cao Ngân, Cao Thiên Trang, Chà Mi, tôi đã biết là mình sẽ bị loại.

Cảm giác nó thế. Thứ nhất, đó là linh cảm của phụ nữ. Thứ hai, so với các thí sinh còn lại, tôi không cao cũng chẳng mảnh mai bằng.

Xét về tiêu chuẩn người mẫu ở mùa All Stars, rõ ràng tôi bất lợi hơn. Có thể các giám khảo đánh giá thí sinh bằng cả quá trình, nên tôi bị loại cũng đúng.

Ở đây, tôi không trách chị Hoàng Yến dù ngoài đời thực, tôi là học trò của chị. Có nhiều người hỏi tôi, có phải vì là học trò của chị Yến nên mới bị đánh giá khắt khe hơn. Tôi nghĩ, điều này có phần đúng, chị Yến luôn muốn tôi phấn đấu từng ngày.

Không hề có chuyện chị Yến thiên vị tôi, bởi nếu có chuyện thiên vị thì chắc tôi không bị loại rồi. Về phần anh Nam Trung, tôi cũng thấy quá bình thường khi anh quyết định giữ lại Cao Thiên Trang.

Bạn ấy có thân hình và chiều cao lý tưởng hơn tôi, gương mặt cũng góc cạnh, phù hợp với công việc người mẫu. Bị loại rồi thì mình về thôi, thua thì cũng thua rồi, giờ mà trách móc ai thì cũng đâu có đúng. Tôi thấy bình thường, không oan ức gì hết.

Ở thử thách vòng xoay, tôi thấy bạn gặp khá nhiều khó khăn. Là do sức khỏe Lại Thanh Hương có vấn đề nên bạn mới bị sa sút phong độ à?

Ở nhà chung Vietnam's Next Top Model, tôi toàn thức đến sáng, sau đó mới ngủ một chút lấy sức để ghi hình tập tiếp theo. Lịch sinh hoạt này đến giờ vẫn giữ nguyên.

Về sức khỏe, tôi nghĩ chắc tất cả thí sinh đều như nhau, cảm giác là mệt và đuối vì ghi hình liên tục. Nhìn trên truyền hình thì thấy không nhiều, chứ lúc quay thực tế khá mệt. Vừa phải make up, vừa phải thực hiện thử thách, nói chung là tốn sức rất nhiều.

Lúc thi catwalk với vòng xoay, tôi bị mất phương hướng. Giống như là nhìn 2 màu trắng - đen cái vòng xong đầu óc mình cũng quay cuồng luôn. Thời điểm đó tôi cứ bước tới thôi, không còn biết được mình đã làm những gì.

Còn riêng thử thách chụp ảnh đôi với vòng xoay, quả là rất khó. Một mình ở trên vòng xoay đã khó rồi, nay lại còn làm việc cùng một thí sinh khác. Trèo vào vòng xoay rồi mới thấy tốn hao sức lực khủng khiếp. Cả người đau đớn và mệt mỏi.

Tuy nhiên, tôi không lấy lý do sức khỏe ra để biện minh. Vì tôi nghĩ, tất cả thí sinh đều trải qua cảm giác này chứ không phải riêng mình. Tôi ra về, một phần do thể hình không được như thí sinh khác, tôi lùn nhất trong số 8 cô gái mà. Phần còn lại, có thể vì kém may mắn.

Quan hệ giữa bạn và Cao Thiên Trang hiện tại như thế nào? Có phải 2 người từng rất ghét nhau vì cùng có vướng mắc tình cảm với siêu mẫu Vũ Mạnh Hiệp?

Vũ Mạnh Hiệp là bạn trai của tôi. Chuyện giữa bạn trai tôi với Cao Thiên Trang, bây giờ tôi không muốn nhắc đến nữa, ai đúng ai sai không quan trọng, vì nó cũng qua rồi. Số tôi kỳ lắm, cứ vô tình vướng vào thị phi, dù rằng bản thân không hề mong muốn.

Có thể, do tôi thẳng tính quá, ai hỏi gì thì nói đó mà không hề suy tính thiệt hơn. Về phương diện cá nhân, tôi và Cao Thiên Trang đúng là không thích nhau thật.

Nhưng ở yếu tố chuyên môn, tôi thừa nhận Cao Thiên Trang rất có tố chất. Tôi có thể không thích cô ấy, song tôi chẳng thể nói cô ấy bất tài. Cao Thiên Trang có năng lực và ở lại Vietnam's Next Top Model 2017 là xứng đáng.

Tính tôi rất rõ ràng, công việc là công việc, tình cảm cá nhân và chuyện riêng tư. Không thể vì có hiềm khích mà nói xấu Cao Thiên Trang được.

Ở tập 3 của chương trình, dư luận xôn xao chuyện nhà chung xảy ra ẩu đả, và kết quả là Hồng Xuân đã phải đi làm lại mũi. Nhiều người cho rằng chính Nguyễn Hợp - chị em tốt của Lại Thanh Hương đã đánh Hồng Xuân gãy mũi. Với vấn đề này, Lại Thanh Hương có muốn nói điều gì không?

Không có chuyện Nguyễn Hợp đánh gãy mũi Hồng Xuân như một số lời đồn thổi. Ở nhà chung đêm đó, Hợp có vô tình ném sách trúng mũi Xuân, nhưng sau đó cô ấy vẫn bình thường.

Chúng tôi vẫn đi quay thử thách bình thường. Hồng Xuân cũng vào vòng loại bình thường, tôi không thấy có dấu hiệu nào bất thường ở mũi cô ấy hết.

Sau khi rời chương trình, Hồng Xuân mới có vấn đề với mũi. Ở phương diện cá nhân, tôi cho rằng không thể có chuyện Hợp làm hư mũi Hồng Xuân. Lại càng không có chuyện ban tổ chức chương trình gây áp lực với cô ấy.

Ở đây, tôi muốn nhắn nhủ với Hồng Xuân một điều rằng, nếu như cô ấy muốn làm mũi lại, tôi có thể chỉ chỗ, thậm chí dắt cô ấy đến cơ sở uy tín để làm. Chuyện Hồng Xuân có tự đánh bóng bản thân bằng vấn đề liên quan đến mũi hay không chỉ có mình cô ấy biết.

Không có số sao hạng A vì gương mặt quá "rẻ tiền"

Cùng thi Siêu mẫu Việt Nam 2014 với Minh Tú, Lan Khuê, nhưng có vẻ như Lại Thanh Hương thiếu may mắn để có thể bật lên được. Bạn có đồng tình với ý kiến này không?

Tôi không bao giờ so sánh với những bạn bè đồng trang lứa. Minh Tú, Lan Khuê có được thành công như hiện nay một phần cũng vì họ có sự cố gắng.

Bên cạnh đó, họ cũng có thần thái, tố chất của một ngôi sao. Không ai chọn những người chẳng có năng lực và giao cho họ vai trò quan trọng hết.

Như Minh Tú, cô ấy đã thay đổi bản thân rất nhiều mới có được ngày hôm nay. Tôi thấy nó công bằng cho những nỗ lực của cô ấy, thành công đến với mỗi người chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Bản thân mình, Lại Thanh Hương biết mình đang ở chỗ nào, vị trí nào. Hồi mới 18 tuổi, tôi cũng từng ảo tưởng về bản thân, tôi nghĩ mình bước chân vào showbiz thì sẽ làm được cái này, cái kia. Nhưng 6 năm lăn lộn với nghề, tôi tự đúc kết những bài học riêng biệt.

Tôi không ảo tưởng về bản thân mình. Tôi không phải nghệ sĩ hạng A nổi đình nổi đám, tôi lại càng không phải tên tuổi mà khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ.

Nhiều khi tôi nghĩ, mình không có số ngôi sao chắc một phần cũng vì gương mặt quá "rẻ tiền" (Cười). Mặt tôi tròn quá, không góc cạnh, nhìn vô thậm chí còn gây ác cảm cho nhiều người. Đó là kiểu gương mặt thị trường, phổ biến quá đó (Cười).

Trong thời gian qua, Lại Thanh Hương đã gây xôn xao với chuyện chia tay rồi lại tái hợp với Vũ Mạnh Hiệp. Có nhiều người cho rằng bạn cố tình gây rắc rối để đánh bóng tên tuổi. Lại Thanh Hương có muốn nói gì về điều này không?

2 người yêu nhau, giận dỗi sau đó làm hòa là quá bình thường. Tôi cũng không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra ồn ào nữa. Chắc do số thị phi quá.

Nói cái gì, làm cái gì cũng dính tới thị phi. Rồi nhiều người không hiểu, họ lại đánh giá không tốt về tôi. Bị chỉ trích nhiều về chuyện này, tôi biết chứ, nhưng làm sao bây giờ, đó là tình cảm và hạnh phúc của mình mà, làm sao hành động khác đi được.

Nhiều khi buồn cười lắm, tôi nói với Vũ Mạnh Hiệp rằng hay là anh ơi, mình bỏ nhau đi. 2 đứa đi kiếm người khác, xem 1 thời gian có tốt hơn không.

Nếu có duyên thì quay lại. Mà có làm được đâu, đời người phụ nữ, quan trọng là kiếm được người yêu thương và quý trọng mình thật lòng. Giờ tôi có người yêu mình như thế, sao mà bỏ ảnh được chứ (Cười).

Bạn và Vũ Mạnh Hiệp có dự tính khi nào sẽ cưới nhau chưa?

Bây giờ tôi và Vũ Mạnh Hiệp đang sống cùng nhau, hai đứa cứ duy trì mối quan hệ này năm này qua năm khác, lâu rồi thành quen, thấy đám cưới cũng chẳng quan trọng nữa.

Giống như kiểu đám cưới chỉ là thủ tục thôi, quan trọng là mình thấy vui và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Bố mẹ tôi biết chuyện này và cũng không nói gì hết.

Từ lúc tôi bắt đầu bước chân vào làng giải trí, bố mẹ đã luôn tôn trọng quyết định của tôi rồi. Mẹ có hối thúc chuyện sớm có con thôi, chứ không hối cưới nữa. Mẹ muốn có cháu ẵm bồng cho khuây khỏa đó mà!

Những dự định sắp tới của Lại Thanh Hương là gì?

Tôi đã không còn hoạt động nhiều ở lĩnh vực người mẫu trong vòng 2 năm trở lại đây. Lâu lâu tôi mới đi diễn, một phần vì nghề người mẫu nếu cứ làm hoài chắc cũng khó mà sống dư dả. Phần khác, tôi không đạt chuẩn người mẫu.

Tôi đâu có cao trên 1m75 hay sở hữu gương mặt sắc lạnh, tôi tự biết khuyết điểm của mình mà. Hiện tại, tôi đang đi học nhiều hơn, đồng thời cũng có đi diễn với vai trò DJ. Công việc này khá thích hợp với tôi, vì tôi thích âm nhạc và tính cách hơi nổi loạn một chút.

Bây giờ, rời khỏi Vietnam's Next Top Model rồi, cuộc sống cũng đang trở lại bình thường. Hồi ở nhà chung, đâu có được xem TV hay xài điện thoại.

Tôi đâu có biết mọi người gọi mình là thành viên Team Ảo đâu. Đến mãi sau này không ở nhà chung nữa mới biết đó (Cười).

Xin cám ơn Lại Thanh Hương vì đã dành thời gian trò chuyện!