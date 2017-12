Kiện công an vì bị phạt 500.000 đồng

TAND huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) đã thụ lý đơn khởi kiện của ông Trần Ngọc Chiếu (65 tuổi, ngụ xã Đồng Thạnh) yêu cầu hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định giải quyết khiếu nại của trưởng công an huyện này.

Bị hàng xóm đánh

Trong đơn kiện, ông Chiếu trình bày: Khoảng 19 giờ ngày 15-4, sau khi nhậu chung với chòm xóm, ông chạy xe máy về. 15 phút sau, về tới sân nhà, ông mở điện thoại gọi cho em trai thông báo đã về tới nhà rồi.

Lúc này ông Võ Hồng Châu (Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đồng Thạnh, nhà đối diện) đi bộ đến gần hàng rào nhà ông Chiếu và hỏi ông Chiếu. Ông Chiếu trả lời là chỉ gọi cho người thân nhưng ông Châu không chịu, cho rằng ông Chiếu nói xiên xéo với ai đó về mình.

Bất ngờ, ông Châu xông vào giật điện thoại của ông Chiếu rồi ôm cổ đánh, đẩy ông Chiếu vào hàng rào. Vợ ông Chiếu can ngăn nhưng không được. Lúc này cha ông Châu chạy qua, không những không can ngăn mà còn vật ông Chiếu ngã xuống, bóp cổ, đập đầu ông Chiếu xuống đường bê tông.

Sau đó, một người hàng xóm can ngăn thì sự việc mới chấm dứt. Ông Chiếu đi khám tại bệnh viện thì được chẩn đoán chấn thương sọ não. Gia đình chuyển ông lên BV 115 TP.HCM thăm khám và được chẩn đoán chấn thương sọ não, nứt sọ thái dương trái, theo dõi xuất huyết.

Và còn bị công an phạt

Sau khi xuất viện, ngày 20-4, ông Chiếu làm đơn yêu cầu khởi tố cha con ông Châu về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo ông Chiếu, trong quá trình xác minh vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Công Tây có mời ông lên, giải thích tỉ lệ thương tật của ông không đủ để khởi tố cha con ông Châu. Nghe giải thích vậy và nghĩ tình làng xóm, ông Chiếu đồng ý rút đơn tố giác, chỉ cần ông Châu xin lỗi ông. Tuy nhiên, sau khi ông rút đơn thì ông Châu vẫn không xin lỗi và còn có thái độ không cầu thị.

Sáu ngày sau, Cơ quan CSĐT Công an huyện ra thông báo về vụ việc. Theo đó, công an huyện xác minh có sự việc gây gổ giữa ông Châu và ông Chiếu. Việc gây gổ ở ngoài hàng rào nhà ông Chiếu. Hai bên ôm vật nhau vào hàng rào rồi ngã xuống đường trước nhà ông Chiếu. Ông Châu tiếp tục đè lên người ông Chiếu. Hai người được can ra nhưng một lúc sau tiếp tục vật nhau thì được can ra tiếp... Công an huyện không khởi tố vụ án do ông Chiếu rút yêu cầu khởi tố đối với cha con ông Châu.

Bất ngờ ngày 3-6, Công an huyện Gò Công Tây lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Chiếu. Vài ngày sau, công an huyện ra quyết định xử phạt ông 500.000 đồng về hành vi đánh nhau với cha con ông Châu. Bức xúc, ông Chiếu khiếu nại yêu cầu hủy quyết định xử phạt vì cho rằng ông là bị hại và phòng vệ chính đáng.

Ngày 16-6, công an huyện có văn bản trả lời là không có căn cứ để hủy quyết định xử phạt. Theo đó, về thương tích của ông Chiếu, căn cứ giấy vào, ra viện thì đây chỉ là chẩn đoán ban đầu, không phải kết luận của bệnh viện.

Ngoài ra, mọi hành vi từ khi ông Chiếu và ông Châu cự cãi cho đến khi kết thúc đều diễn ra ngoài hàng rào nhà ông Chiếu chứ ông Châu không vào sân hoặc vào nhà ông Chiếu nên ông Châu không xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Việc ông Chiếu rút yêu cầu khởi tố là do ông tự nguyện, trên cơ sở được điều tra viên giải thích rõ.

Về việc xử phạt, công an huyện nói đã xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ có liên quan nên quyết định phạt ông Chiếu mức thấp nhất là 500.000 đồng. Công an huyện cũng cho rằng hành vi đánh lại của ông Chiếu không phải là tự vệ vì khi ông Châu áp sát vào ông, ông có thể bỏ chạy hoặc đi vào sân nhà, đóng cửa rào lại.

Ngược lại, ông vẫn đứng ngoài cửa rào cự cãi và nhiều lần xô xát với ông Châu. Lần cuối cùng, khi có người can ra rồi đẩy ông vào cửa rào, đóng cửa lại thì ông mới chịu ở bên trong…

Ngày 23-8, trưởng Công an huyện Gò Công Tây có quyết định giải quyết khiếu nại, khẳng định nội dung ông Chiếu khiếu nại là sai toàn bộ.

Khởi kiện

Cho rằng đã bị đánh vô cớ mà còn bị công an phạt là bất công, ông Chiếu khởi kiện yêu cầu TAND huyện Gò Công Tây hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính của công an huyện và quyết định giải quyết khiếu nại của trưởng công an huyện.

Ngày 20-12, TAND huyện Gò Công Tây đã mời ông Chiếu và đại diện công an huyện đến để đối thoại. Ông Chiếu cho hay: “Tại buổi đối thoại, đại diện công an huyện nói với tôi là quyết định xử phạt đã ban hành thì sẽ không hủy được. Tuy nhiên, phía công an sẽ không yêu cầu tôi nộp phạt, sẽ không gửi giấy báo về việc này về địa phương để ảnh hưởng tới tôi”.

Ông Chiếu cho biết vẫn tiếp tục yêu cầu làm rõ việc đánh nhau và yêu cầu ông Châu bồi thường tiền thuốc, viện phí cho ông. “Tôi bị đánh và lại bị xử phạt bất công nên dù số tiền chỉ có 500.000 đồng, tôi cũng kiện để làm rõ trắng đen vì danh dự của tôi và gia đình” - ông Chiếu nói.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi vụ kiện có diễn tiến mới.

Kỷ luật phó bí thư xã Công an huyện Gò Công Tây đã xử phạt hành chính ông Võ Hồng Châu 750.000 đồng, cha ông Châu 500.000 đồng về hành vi đánh nhau với ông Chiếu.Ngoài ra, ông Châu còn bị Huyện ủy Gò Công Tây xử lý kỷ luật, điều chuyển công tác khác, không đảm nhiệm chức vụ phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Đồng Thạnh nữa.