Không phân công công tác 2 CSGT liên quan đến vụ nổ súng

Tối 16-11, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Võ Ngọc Kha, Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa (Phú Yên), cho biết lãnh đạo Công an TP Tuy Hòa không phân công công tác đối với hai cán bộ CSGT để tường trình, làm rõ việc nổ súng bắn đạn cao su khi truy đuổi một xe máy có dấu hiệu vi phạm, làm bị thương cô gái ngồi sau xe máy.

“Lãnh đạo Công an TP Tuy Hòa đã báo cáo đầy đủ với lãnh đạo TP vụ việc này. Trước mắt, lãnh đạo Công an TP không phân công công tác đối với các cán bộ, chiến sĩ CSGT trong tổ công tác để làm tường trình sự việc. Trên cơ sở đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, xử lý theo quy định pháp luật” - ông Võ Ngọc Kha thông tin.

Trước đó, chiều 16-11, Đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Yên, cũng cho biết lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tra làm rõ vụ việc trên. “Quan điểm của lãnh đạo công an tỉnh là sai đến đâu xử lý đến đó, không bao che” - Đại tá Dĩnh nói với PV Pháp Luật TP.HCM.

Theo trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Yên, hai cán bộ CSGT liên quan đến vụ nổ súng là Thượng úy Nguyễn Ngọc Tuấn, Trung úy Nguyễn Văn Phong.

Trưa 15-11, Thượng úy Tuấn điều khiển mô tô, chở sau Trung úy Phong đi tuần tra.

Tại ngã tư Hùng Vương-Nguyễn Huệ (TP Tuy Hòa ), tổ CSGT phát hiện anh Đào Minh Trọng (ngụ xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, Phú Yên) điều khiển xe máy chở vợ là Trần Thị Kim Thoa (18 tuổi) vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, chạy lạng lách.

Tổ CSGT nhiều lần ra hiệu lệnh, yêu cầu dừng xe để kiểm tra nhưng anh Trọng không chấp hành mà tiếp tục chạy lạng lách.

Trung úy Phong ngồi sau mô tô rút súng định bắn chỉ thiên nhưng do Thượng úy Tuấn thắng gấp nên súng bị cướp cò, đạn trúng vào lưng chị Thoa.

Cùng ngày, chị Trần Thị Kim Thoa thừa nhận hai vợ chồng chị đi xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm, có vượt đèn đỏ. Tuy nhiên, chị Thoa cho rằng khi anh Trọng vừa dừng xe thì bị mô tô của CSGT áp sát, một CSGT rút súng ra.

Theo anh Trọng, do hoảng sợ nên anh tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy và bị CSGT đuổi theo. Đến gần ngã ba Hùng Vương-Bạch Đằng thì bị hai CSGT đuổi kịp. Lúc này, một CSGT bắn một phát đạn cao su làm chị Thoa ngã xuống đường. Một CSGT nhào đến đánh anh Trọng hai cái vào người. Thấy chị Thoa bị chảy máu, người dân hô hoán, đưa nạn nhân đến bệnh viện.



Thông tin từ lãnh đạo BV đa khoa Phú Yên cho hay đến nay sức khỏe chị Thoa đã ổn định. Theo các bác sĩ, chị Thoa bị một vết thương nhỏ bên hông trái, chưa phát hiện tổn thương bên trong.