Không cần tìm đâu xa, ăn 4 loại trái cây này của Việt Nam cũng đủ tốt cho sức khỏe

Sơ ri

Có lẽ ít bạn biết rằng hàm lượng vitamin A và C trong trái sơ ri có thể nói là cực khủng. Một quả sơ ri nhỏ xíu thế nhưng chứa lượng vitamin A gần bằng với một củ cà rốt loại trung và lượng vitamin C thì gấp 20 - 40 lần so với một quả chanh.

Do đó, đây là loại quả cực kỳ tốt cho sức khỏe giúp tăng cường đề kháng phòng ngừa nhiều loại bệnh thông thường lẫn nguy hiểm.

Ngoài ra, không chỉ có lượng vitamin A, C dồi dào mà trong sơ ri còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất khác nên rất có lợi cho nhan sắc và làn da. Ăn sơ ri thường xuyên còn làm sáng da, ngừa mụn, ngăn chặn lão hóa rất hiệu quả đấy.

Mít

Mít là loại trái cây được nhiều nước xem là "thần dược" bởi khả năng phòng chống ung thư cực hiệu quả. Mít chứa nhiều chất chống oxy hóa cùng hàm lượng vitamin C cao, đặc biệt mít còn chứa 1 hợp chất phytonutrient nên rất tốt để phòng ngừa các bệnh ung thư như ung thư da, vú, dạ dày, phổi...

Ngoài ra, nhờ chứa nhiều các vitamin và khoáng chất đa dạng nên mít còn có tác dụng bảo vệ sức khỏe tim mạch, cải thiện hệ tiêu hóa, tăng cường sức khỏe cho mắt và da, đặc biệt còn nâng cao chất lượng giấc ngủ nữa đấy.

Mãng cầu

Mãng cầu là loại trái cây được đánh giá rất cao về hàm lượng dinh dưỡng lẫn khả năng phòng chống bệnh ung thư. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nước ép mãng cầu có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư cao gấp 1000 lần so với các liệu pháp hóa trị.

Hơn nữa, trong mãng cầu cũng chứa nhiều vitamin C nên có tác dụng rất tốt trong việc tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể, cải thiện hệ tiêu hóa... Do đó, ăn mãng cầu thường xuyên cũng là cách bảo vệ cơ thể trước những tấn công của nhiều loại bệnh.

Ổi

Ổi là một loại trái cây cực giàu vitamin C, cao gấp 4 lần so với quả cam nhé. Do đó, đây cũng được xem là loại trái cây rất tốt để phòng chống các loại cảm cúm.

Ngoài ra, trong ổi còn chứa đa dạng các hợp chất chống ung thư và ngăn ngừa lão hóa da. Đặc biệt, trong ổi cũng chứa các vitamin nhóm B rất tốt cho não và thần kinh. Cho nên ăn ổi thường xuyên cũng là cách làm đẹp da, làm thư giãn tinh thần và giúp não hoạt động hiệu quả.