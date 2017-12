Khởi tố nguyên Chủ tịch Tập đoàn Cao su Việt Nam

Ngày 12-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật đối với 5 bị can, gồm: Lê Quang Thung, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Cao su Việt Nam; Nguyễn Thành Châu, nguyên Giám đốc Công ty Cao su Đồng Nai; Nguyễn Văn Minh, nguyên Kế toán trưởng Công ty Cao su Đồng Nai; Nguyễn Hồng Phú, nguyên Giám đốc Công ty Cao su Phú Riềng; Hoàng Văn Sơn, Kế toán trưởng Công ty Cao su Phú Riềng, về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 165 - Bộ luật Hình sự.

Việc khởi tố các bị can nêu trên nằm trong quá trình điều tra vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Phú Riềng và các đơn vị có liên quan của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.



Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Tháng 3-2010, ông Lê Quang Thung, Tổng giám đốc Tập Đoàn Cao Su Việt Nam, được bổ nhiệm giữ chức quyền Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn.

Sau gần 2 năm giữ chức quyền Chủ tịch, đến đầu tháng 1-2012, ông Lê Quang Thung đã được Thủ tướng cho nghỉ hưu theo chế độ.