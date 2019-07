Khởi tố 5 nghi phạm bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ

Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tiền Giang đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh, đối với nhóm nghi phạm để điều tra về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”, gồm:

Huang Shigang (31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc); Lê Đoàn Thủy Tiên (26 tuổi, ngụ TP. Tân An, tỉnh Long An); Nguyễn Thị Thẩm Trinh (28 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Long An); Trương Ngọc Thiện (29 tuổi, ngụ huyện Bến Lức, tỉnh Long An); Võ Thành Tài (27 tuổi, huyện Châu Thành, tỉnh Long An).

Nghi phạm tổ chức bắt người trái pháp luật để đòi nợ.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 17h ngày 29/6, anh Trần Thanh Dũng (32 tuổi, ngụ xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, Tiền Giang) đi gặp một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc (không rõ tên, địa chỉ) – chuyên mua bán trái thanh long tại thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An để bàn công việc làm ăn.

Đến 21h30 cùng ngày, có nhóm đối tượng gọi điện thoại yêu cầu người vợ anh Dũng là chị Nguyễn Thị Kim Chung phải đưa 400 triệu đồng mới thả chồng chị là anh Dũng về.

Các đối tượng có liên quan đến vụ bắt người trái pháp luật.



Các nghi phạm.



Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh - Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An tổ chức xác minh và bắt quả tang đối tượng Võ Thành Tài đang nhận 50 triệu đồng từ chị Chung tại xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước.

Tại cơ quan công an, Tài khai nhận anh Trần Thanh Dũng có hợp tác mua bán thanh long và đang nợ Huang Shigang với số tiền 350 triệu đồng. Sau khi hẹn gặp anh Dũng nhóm người này đã giữ anh lại để yêu cầu gia đình anh Dũng trả tiền mới thả anh về.

Từ lời khai của Tài, Phòng cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An và Công an Thành phố Tân An tiến hành kiểm tra quán café Mickey (tọa lạc phường 3, TP. Tân An, tỉnh Long An) thì phát hiện 8 đối tượng có liên quan đến hành vi bắt giữ anh Trần Thanh Dũng để đòi nợ.

Cơ quan công an tạm giữ 1 xe ô tô, 2 xe mô tô, 4 điện thoại di động, 1 hộ chiếu, 117 triệu đồng và 2.000 Nhân dân tệ. Qua quá trình làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận bắt giữ anh Trần Thanh Dũng để đòi số tiền nợ cho Huang Shigang.

Ngoài 5 nghi phạm bị khởi tố, 3 nghi phạm khác có liên quan đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.