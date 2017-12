Khởi tố 2 cựu Tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí VN Phùng Đình Thực và Đỗ Văn Hậu

Liên quan việc mở rộng điều tra vụ án Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản xảy ra tại Tổng Công ty xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC), chiều ngày 9/12 Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với:

Ông Phùng Đình Thực, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) từ năm 2008 - 2010 và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên từ tháng 9/2011 - 7/2014.

Ông Đỗ Văn Hậu, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc PVN từ tháng 11/2011 - 10/2014.

Việc khởi tố hai bị can nêu trên diễn ra cùng thời điểm ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí VN bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Trước đó, các quyết định khởi tố đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Sai phạm của các bị can nêu trên cũng đã được nêu rõ tại kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hồi tháng 4/2017.



Theo đó, ông Phùng Đình Thực, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc PVN từ năm 2008 - 2010 và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên từ tháng 9/2011 – 7/2014 chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy tập đoàn trong giai đoạn 2011 – 2014 có trách nhiệm trong việc ban hành Nghị quyết 233/NQ-ĐU của Đảng ủy và Nghị quyết số 4266/NQ-DKVN của Hội đồng thành viên, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Vi phạm công tác tổ chức, cán bộ, thiếu trách nhiệm trong việc nhận xét không đúng đối với Trịnh Xuân Thanh khi chuyển công tác về Bộ Công thương.

Không chỉ đạo xem xét vi phạm của Nguyễn Xuân Sơn khi làm Tổng giám đốc OceanBank; chịu trách nhiệm cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên khi làm quy trình đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Nguyễn Xuân Sơn từ Phó tổng giám đốc lên Chủ tịch Hội đồng thành viên và Bí thư Đảng ủy tập đoàn năm 2014.

Có trách nhiệm liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm tại dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi polyeste Đình Vũ và các dự án nhiên liệu sinh học.

Ông Đỗ Văn Hậu, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc PVN từ tháng 11/2011 – 10/2014 cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn trong thời gian nêu trên.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương quyết định cách chức Bí thư Đảng ủy Tập đoàn PVN nhiệm kỳ 2010 - 2015 đối với ông Phùng Đình Thực.

Cách chức Phó bí thư Đảng ủy Tập đoàn PVN nhiệm kỳ 2010 - 2015 đối với ông Đỗ Văn Hậu, khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Xuân Sơn, cảnh cáo đối với ông Nguyễn Quốc Khánh.