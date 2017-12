Khoảnh khắc đám rồng Komodo phá trứng chui ra ngoài

Lần này, vườn thú tại Texas may mắn chứng kiến sự ra đời của 11 con rồng Komodo con.

Phát ngôn viên của sở thú cho biết: "Những quả trứng rồng Komodo được các nhân viên sở thú chăm nom và trứng được ấp trong vườn ươm".

Trứng rồng Komodo khi gần nở sẽ lớn hơn 50% so với lúc trứng mới đẻ. Con non chui ra ngoài bằng cách sử dụng chiếc răng sắc nhọn đặc biệt có tên gọi là "răng trứng" và chiếc răng này sẽ gãy ngay khi rồng bắt đầu cuộc sống tự do.

Cá thể rồng Komodo trong tự nhiên trên thế giới rất hiếm gặp

Rồng Komodo là loài bò sát lớn nhất thế giới. Rồng Komodo con trưởng thành có chiều dài tối đa 3 mét và nặng đến khoảng 70 kg.

Với kích thước khổng lồ, rồng Komodo là kẻ săn mồi chuyên nghiệp và chúng là kẻ thù của các loài, từ nhỏ như con chuột cho đến lớn như con trâu. Trên thế giới từng ghi nhận vụ việc về rồng Komodo tấn công, ăn thịt người.

Rồng không có kẻ thù tự nhiên. Mối đe dọa lớn nhất của chúng là những con rồng khác. Những con rồng trưởng thành thường tìm cách tấn công những con non trẻ.

Vì vậy, trong tự nhiên, những con rồng Komodo có tuổi đời dưới 2 năm thường sống ở trên cây để tự vệ.

Ngay kể cả những con rồng trưởng thành cũng thường tìm cách làm thịt đồng loại to lớn nếu như nó có cơ hội. Các nhà khoa học ước tính rằng, có khoảng 10% lượng thức ăn của rồng trưởng thành là từ thịt của rồng nhỏ hơn.

Trong tự nhiên, phạm vi sinh sống của rồng Komodo ngày càng bị thu nhỏ do các hoạt động của con người, chúng đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng cao.