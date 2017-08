Cách đây không lâu trên blog cá nhân của mình, Bill Gates đã ca ngợi cuốn sách When Breath Becomes Air (tạm dịch: Khi hơi thở hóa thinh không) của tác giả Paul Kalanithi. Bill Gates đọc rất nhiều sách, thế nhưng theo ông cuốn sách trên đã khiến mình rơi nước mắt và mọi người nên đọc nó.

"Tôi không phải là loại người mau nước mắt và cũng ít khi đọc những tác phẩm hút nước mắt người xem. Ví dụ như cuốn "The Last Lecture of Tuesdays with Morrie", tôi không ưa cuốn đó mấy.

Thế nhưng cuốn sách When Breath Becomes Air thật sự được tôi ngưỡng mộ và nó đã làm tôi rơi nước mắt", Bill Gates nói.

Trong cuốn sách trên là hồi kí của tác giả, bác sĩ Kalanithi từ khi ông còn học trong trường y và rồi sau đó đối mặt với căn bệnh ung thư phổi cấp độ IV. Kalanithi qua đời vào tháng 3 năm 2015 khi mới chỉ 37 tuổi, 10 tháng sau khi qua đời, cuốn sách được xuất bản và trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất .

"Cuốn sách này rất tuyệt vời... Tôi rất cảm động với nội dung bên trong, kể cả vợ tôi Melinda cùng con gái Jennifer cũng có cùng quan điểm. Thật sự để mà nói, đây có lẽ là cuốn nonfiction hay nhất mà tôi từng đọc trong nhiều năm".

Bill Gates tiếp lời: "Tôi không biết bằng cách nào mà Kalanithi đã có sức mạnh để viết nên cuốn sách này khi sức khoẻ cậu ta rất yếu.

Thế nhưng, tôi mừng vì cậu ta đã làm được. Suốt cả cuộc đời, Kalanithi đã cống hiến cho y tế, khoa học cùng việc viết sách. Đọc cuốn hồi kí kia, tôi mừng vì được chứng kiến một phần nhỏ câu chuyện đời của Kalanithi".

Tóm lược nội dung sách

Vào tháng 5 năm 2013, bác sĩ Paul Kalanithi gửi email tới những người bạn thân nhất của mình và chia sẻ về căn bệnh ung thư mà ông gặp phải. Trong email ông có viết:

"Tin tốt là tôi sống còn thọ hơn cả Keats và Stephen Crane cũng như 2 chị em nhà Brontës, tin xấu là tới giờ tôi vẫn chưa viết được dòng nào". Kalanithi nói đùa về căn bệnh của mình với những người bạn.

Được chuẩn đoán chỉ còn 22 tháng để sống, Kalanithi đã quyết định viết cuốn "When Breath Becomes Air", một cuốn sách mà nội dung của nó nằm ngoài ranh giới của sự sống với cái chết, một tâm hồn còn đang thanh thản đã phải đối mặt với cái kết của chính mình.

Bác sĩ Paul Kalanithi.

Nội dung bên trong kể về một học sinh khoa y với niềm đam mê nghiên cứu. Kalanithi trong cuốn sách có nhắc tới cái chết, thứ làm cho những cơ thể sống dừng hoạt động suy cho cùng lại có ý nghĩa rất lớn và mang lại vẻ đẹp cho cuộc sống.

Ông kể về quãng thời gian học tập khoa thần kinh học tại Stanford, thứ hình thành nên mỗi con người, lưu giữ kỉ niệm.

Và rồi tới năm cuối của khoá học, khoảng thời gian để ông có thể bắt đầu thay đổi thế giới , tương lai dường như quá tươi sáng, ông còn vừa trở thành một người cha, có một gia đình hạnh phúc . Và rồi căn bệnh ung thư xuất hiện.

Kalanithi cùng vợ và con, ảnh được chụp vào năm 2014, khoảng thời gian ông biết tin mình chỉ còn 22 tháng để sống.

Kalanithi viết cuốn sách này với rất nhiều khó khăn, tới mức ở một phần trong cuốn sách, ông phải đeo găng tay để giữ da không bị bục vì quá trình xạ trị, chiếc găng tay với đường chỉ bạc cặm cụi lướt trên bàn phím máy tính.

Vợ ông, bác sĩ Lucy Kalanithi kể lại rằng có một số chi tiết chưa được hoàn thành sau khi ông qua đời, thế nên người thân đã hồi ức lại để hoàn thiện nó.

"Tôi lật qua các tấm hình chụp CT, căn bệnh quá rõ ràng: phổi chứa đầy những khối u ác tính, cột sống biến dạng, một bên gan không còn hoạt động. Ung thư, đã di căn.

Tôi đang là một bác sĩ khoa thần kinh học năm cuối. Suốt 6 năm học tập, những tấm hình chụp CT kia với tôi không còn xa lạ, có một số tấm nhẹ nhàng hơn rất nhiều và chúng tôi có thể giúp được bệnh nhân. Thế nhưng, điểm khác biệt trong tấm hình này, nó là của tôi", trích đoạn trong sách.