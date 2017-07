"Kẻ hủy diệt" BMPT-72, tên lửa Kh-101 Nga ra trận ở Syria: Những đòn tấn công khủng khiếp

Từ xe tăng T-90, tên lửa Kalibr,...

Cuộc chiến chống IS ở Syria do Nga, quân đội Syria và các lực lượng đồng minh đang đứng trước bước ngoặt to lớn khi đã giành được những chiến thắng quan trọng.

Để có được cục diện như ngày hôm nay, công lớn nhất phải kể đến sự chiến đấu ngoan cường, dũng mãnh của Quân đội Syria trung thành với Tổng thống Assad cùng sự hỗ trợ về hỏa lực "không giới hạn" của Không quân, Hải quân Nga.

Mặc dù lục quân Nga không chính thức tham chiến, nhưng đâu đó vẫn có tin cho rằng một số đơn vị đặc nhiệm Nga đã được tung sang chiến trường khốc liệt này để thực hiện những nhiệm vụ "không công khai".

Nhưng trên hết, nhiều chuyên gia quân sự cho rằng, bên cạnh việc hỗ trợ chính quyền của Tổng thống Assad, Quân đội Nga còn coi Syria là nơi thử nghiệm các loại vũ khí mới và là nơi để các lực lượng Nga quảng bá tính năng tuyệt hảo của những thiết bị quân sự do Nga sản xuất nhằm tích lũy kinh nghiệm chiến đấu và cải tiến, tối ưu hóa những tính năng của chúng.

Lần lượt những loại vũ khí trang bị hiện đại nhất của Nga đã được đưa tới chiến trường này, có thể kể đến:

- Về máy bay chiến đấu: Các máy bay cường kích Su-24, Su-25, Su-34 đã làm rất tốt vai trò yểm trợ hỏa lực cho các lực lượng mặt đất, tiêu diệt các căn cứ, kho tàng, binh lực và phương tiện chiến tranh của lực lượng khủng bố IS ở Syria.

Máy bay cường kích Su-24 Nga hoạt động ở Syria.

Các loại máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3, Tu-95 và cả Tu-160 nữa đều đã đội những đòn tấn công khủng khiếp vào các vị trí của IS bằng các loại vũ khí tấn công chính xác, phóng từ xa.



Bên cạnh đó, các máy bay tiêm kích đa năng Su-27SM3, Su-30SM, Su-35 cũng được điều sang chiến trường này với nhiệm vụ che đầu, bảo vệ cho các lực lượng Nga và đồng minh hoạt động. Đồng thời, các loại máy bay này ít nhiều cũng tham gia vào các cuộc không kích các mục tiêu mặt đất, góp phần không nhỏ vào việc làm suy yếu sức chiến đấu của IS.

Tiêm kích chiến lược MiG-31 cũng đã từng xuất hiện ở Syria, mặc dù chỉ trong một thời gian ngắn và vai trò cũng khá mờ nhạt, nhưng sự có mặt của chúng đã khiến đối phương phải hết sức dè chừng.

Tiêm kích MiG-29K xuất kích từ tàu sân bay Kuznetsov cũng được coi là đã hoàn thành nhiệm vụ của mình khi tham chiến ở Syria.

- Về máy bay trực thăng: Không kể trực thăng vận tải, lần lượt cac loại trực thăng tấn công như Mi-35, Mi-28 và Ka-52 đều đã tham chiến, yểm hộ hỏa lực gần cho lực lượng mặt đất và độc lập săn diệt các phương tiện chiến đấu bọc thép, các loại vũ khí trang bị, kho tàng và nhất là tiêu diệt được sinh lực địch - những tay súng khủng bố IS.

- Về các phương tiện chiến đấu bọc thép: Xe tăng T-90 của Nga ra quân và có những "trận đánh đẹp", nam chinh, bắc phạt khiến IS khiếp vía. Không những thế, T-90 còn chứng tỏ được khả năng sống sót kỳ diệu khi nhiều lần bị tên lửa chống tăng hiện đại của IS bắn trúng.

Xe tăng T-90 Nga sống sót kỳ diệu sau khi bị trúng tên lửa chống tăng TOW của Mỹ.

Các loại xe thiết giáp BTR-80, BTR-82A, Tiger, Typhoon,... của Nga cũng thực hiện những nhiệm vụ chiến đấu ở Syria nhưng chưa bị ghi nhận thiệt hại nào đáng kể.



- Về tên lửa phòng không và tên lửa hành trình: Dù xuất trận lần đầu, nhưng tên lửa hành trình Kalibr của Nga đã khiến cả thế giới sửng sốt khi tấn công chính xác, hủy diệt các mục tiêu của IS từ cự ly xa tới hàng nghìn km, khiến Mỹ chính thức mất vị trí độc tôn về khả năng tấn công từ xa bằng tên lửa hành trình.

Các tổ hợp tên lửa phòng không S-400, S-300, tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 đảm bảo tạo dựng ô phòng không vững chắc trên khu vực các lực lượng Nga đồn trú hoặc tác chiến ở Syria. Chưa chính thức khai hỏa, nhưng các loại vũ khí phòng không tối tân này khiến cho đối phương phải nể sợ.

Ngoài ra, các loại vũ khí, trang bị khác của Nga cũng ít nhiều chứng minh được hiệu quả hoạt động ở Syria, đặc biệt là các khí tài tác chiến điện tử.

Tất cả những thành công này minh chứng cho sự vượt trội về độ chính xác, hoạt động tin cậy, ổn định của vũ khí Nga so với các "đối thủ" cùng loại. Chắc chắn đây là những màn quảng cáo không thể tuyệt vời hơn, góp phần khiến khách hàng nước ngoài thêm tin tưởng, mạnh dạn đặt mua nhiều loại vũ khí của Nga.

"Kẻ hủy diệt" BMPT-72 được cho là đã chính thức tham chiến ở Syria.

... đến "Kẻ hủy diệt" BMPT-72 và tên lửa hành trình Kh-101



Việc đưa những loại vũ khí được coi là "át chủ bài" này xuất trận cho thấy Nga thể hiện quyết tâm rất lớn trong nỗ lực phối hợp cùng với các lực lượng đồng minh tiêu diệt tận cùng lực lượng khủng bố IS, tung "cú đấm thẳng mặt" vào những thế lực hậu thuẫn cho IS ở Syria.

Trong đó, xe chiến đấu trợ tăng BMPT-72 "Terminator" được đánh giá là một phương tiện chiến đấu độc nhất chưa từng có trong bất cứ lực lượng vũ trang nào trên thế giới.

Còn tên lửa hành trình Kh-101 được chuyên gia quân sự Victor Murakhovski, thành viên Hội đồng chuyên viên Ngành Công nghiệp quốc phòng Nga bình luận, đòn tấn công chính xác của loại tên lửa này vào mục tiêu IS ở Syria hồi 11/2015 đã cho thấy thành công trong chương trình hiện đại hóa trang thiết bị vũ khí Nga.



Máy bay Tu-95MS phóng tên lửa hành trình Kh-101. Ảnh minh họa.

Các tên lửa Kh-101 mà Nga vừa phóng từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS hôm qua lại một lần nữa cho thấy sức hủy diệt khủng khiếp của chúng khi đánh trúng mục tiêu, gây lên những vụ nổ kinh hoàng.



Điểm lại, gần như những loại vũ khí hiện đại nhất, mới nhất mà Nga có trong tay đều đã tung vào hoạt động ở chiến trường Syria, chỉ thiếu mỗi MiG-29 của Không quân Nga mà thôi.

Hy vọng, với những loại vũ khí hiện đại, với quyết tâm cao, liên quân Nga - Syria và các lực lượng đồng minh sẽ tạo ra những bước ngoặt lớn trên chiến trường để đi tới thắng lợi cuối cùng.