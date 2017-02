Kẻ cướp ngân hàng sa lưới

Những manh mối nhỏ nhất của vụ việc được thu thập, sàng lọc và dần dần hình thành nên toàn bộ diễn tiến của vụ việc, đường đi nước bước, toan tính của đối tượng gây án.



Chiếc xe qua sáu đời chủ "bóc mẽ" hung thủ

Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT kể, 17 giờ ngày 6-12, Cơ quan Công an nhận được thông tin có một vụ cướp tại Phòng giao dịch Thành nội, thuộc chi nhánh ngân hàng BIDV Thừa Thiên Huế (29 Mai Thúc Loan, phường Thuận Thành, TP Huế).

Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát đã chốt chặn tất cả các cửa ngõ ra vào tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, do số lượng xe cộ ra vào quá nhiều nên việc chốt chặn không có kết quả. Công tác khám nghiệm hiện trường cũng không thu được quá nhiều dấu vết của hung thủ.

Trích xuất camera, đối tượng đội mũ, đeo khẩu trang, gây án hơn 10 giây nên chỉ ghi nhận được chiều cao, vóc dáng nhưng sơ bộ vô cùng khó khăn trong việc truy tìm, xác định danh tính đối tượng khả nghi.

Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, ngay trong đêm, Cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định xác lập Chuyên án do Đại tá Sơn làm Trưởng ban cùng 16 thành viên tham gia. Công an tỉnh cũng huy động mọi lực lượng, phối hợp với Cục CSHS (Bộ Công an) và Công an TP Đà Nẵng xác minh, truy tìm đối tượng.

Hai ngày điều tra không có chút kết quả nào, bất ngờ, trưa 8-12, các điều tra viên nhận được thông tin, tại đường Trần Hưng Đạo, khu vực gần chợ Đông Ba có một chiếc xe máy hiệu Attila mang BKS 52Z5-3962, màu trắng; hai ngày không ai nhận.

Điều tra viên tạm thu giữ phương tiện và tiến hành kiểm tra gần đó thì phát hiện thêm một mũ bảo hiểm, một găng tay y tế và một khẩu trang.



Trích xuất hình ảnh camera an ninh ghi lại, những vật dụng vừa thu được hoàn toàn trùng hợp với phương tiện mà kẻ cướp ngân hàng đã sử dụng.

Công an thông báo rộng rãi đặc điểm nhận dạng về chiếc xe với hy vọng sẽ nhận được hợp tác từ người dân. Tất cả hy vọng phá án đều dựa vào chiếc xe do nghi phạm để lại.

Một nhóm điều tra viên được cử vào TP HCM tìm tung tích chủ nhân chiếc xe. Tốn khá nhiều thời gian, điều tra viên đã tìm được chủ đăng ký giấy phép lái xe. Tuy nhiên, người này cho biết, do không có nhu cầu đi lại, đã bán từ lâu.

Xác minh cũng cho thấy, chiếc xe đã qua sáu lần đổi chủ. Mới đây, chiếc xe được bán cho một người đang làm việc ở TP HCM có quê tại thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế).

Tìm đến địa chỉ trên, các điều tra viên được biết người này để xe ở nhà người thân nhiều tháng nay và không có nhu cầu đi lại nên đã nhờ người thân rao bán giúp.

Qua xác minh, Cơ quan công an phát hiện, ngày 5-12, xe này được anh H (25 tuổi, trú Thừa Thiên Huế) rao trên mạng và bán cho một người lạ với giá 2,1 triệu đồng.

Tuy nhiên, anh H không biết bất kì thông tin gì về người mua. Anh khai, người mua nói giọng miền Trung, tầm 30 tuổi.

Cùng lúc này, Cơ quan công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận thông tin quý giá của chủ quán nhậu trên đường Trịnh Công Sơn (TP Huế). Ông này cho biết, trước khi vụ cướp xảy ra chừng 1 tiếng, có một vị khách nam đến quán uống ba chai bia.

Người này chừng 30 đến 35 tuổi, đi một mình. Hôm ấy, trời mưa, ít khách, chính ông là người phục vụ như lấy ly, đá… cho vị khách này.

Sở dĩ ông đặc biệt nhớ chiếc xe BKS 52Z5-3962 vì khi ấy có một người quen đến chơi. Vị này nói đùa muốn tìm số để đánh đề.

Ông chỉ vào chiếc xe và bảo: "Đánh số này đi". Chủ quán nhớ khá rõ đặc điểm, hình dáng, khuôn mặt, nhất là bộ lông mày hơi xếch của vị khách.

Đối tượng Tâm.

Từ lời khai của chủ quán, Viện Khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) đã phác thảo chân dung của nghi phạm. Bức phác thảo được đưa cho anh H nhận dạng và khẳng định, đây chính là người đã mua chiếc xe.

"Về sau, bức phác thảo có đặc điểm giống đến 90% với hình dạng thật của đối tượng", Đại tá nói.

Với manh mối chiếc xe máy và bức phác thảo, các điều tra viên áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm tung tích đối tượng.

Đến chiều 17-12, đã xác định nghi can có tên là Nguyễn Hoàng Tâm (29 tuổi), đang có mặt tại TP Đà Nẵng.

Tổ công tác đặc biệt của C45 do Đại tá Vũ Hoàng Kiên - Phó cục trưởng dẫn đầu lập kế hoạch bám sát, theo dõi đối tượng. Không biết mình đã bị phát hiện, Tâm vẫn sinh hoạt bình thường với vợ con, không có bất kì một dấu hiệu nào đặc biệt.

Chính điều này cũng khiến tổ công tác phân vân. Để xác định chính xác, nhân chứng được đưa từ Huế vào TP Đà Nẵng để nhận dạng. Họ xác định, Tâm chính là đối tượng đã gặp trước đây.

Trưa 18-12, Tâm dẫn vợ đến tham gia khai trương một tiệm bán thực phẩm chức năng tại phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê, Đà Nẵng), các chiến sĩ đã ập vào bắt giữ.

Bắt chước như trên phim

Một điều tra viên cho biết, khi bị bắt, Tâm tỏ ra khá bình thản, khẳng định mình là người dân lương thiện, cơ quan chức năng đã bắt nhầm người.

Công an phải trích xuất băng ghi hình, trưng bằng chứng, cho người nhận dạng… kết hợp chiến thuật tâm lý thì đối tượng mới thừa nhận, mình chính là kẻ đã gây ra vụ cướp ngân hàng chấn động tại Huế.

Tâm khai, thời gian gần đây chơi cá độ bóng đá thua khoảng 800 triệu đồng, không có tiền trả nên nảy sinh ý định đen tối.

Xem phim hành động nước ngoài nhiều, nhận thấy các vụ cướp ngân hàng lấy được lắm tiền nên lên kế hoạch.

Trước khi xảy ra vụ án một tuần, Tâm lên mạng, đặt mua khẩu súng gar bắn đạn bi sắt với giá 7,5 triệu đồng của một người tại TP HCM. Chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng, hai ngày sau, người bán chuyển "hàng" về bằng xe khách.

Chiều 5-12, Tâm đi xe khách từ Đà Nẵng ra Huế mua chiếc xe tay ga mang BKS 52Z5-3962 với giá 2,1 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, Tâm gửi xe tại Bệnh viện Trung ương Huế rồi quay trở lại Đà Nẵng. Sáng hôm sau, Tâm giấu khẩu súng trong người, điều khiển xe máy của mình ra Huế.

Trên đường, Tâm mua mũ bảo hiểm, găng tay y tế, khẩu trang, giày để làm phương tiện gây án. Đến bệnh viện Trung ương Huế đổi xe, điều khiển chạy vòng quanh thành phố. Do còn sớm, gã đến quán nhậu tại đường Trịnh Công Sơn uống ba chai bia "lấy dũng khí" gây án.

17 giờ, biết đây là thời gian các nhân viên ngân hàng kiểm tiền trong ngày để đưa về nộp tại trụ sở chính, Tâm vào Phòng giao dịch Thành Nội, dùng súng bắn mấy phát, khống chế, uy hiếp bảo vệ.

Thấy súng nổ tóe lửa, nhân viên ngân hàng hoảng sợ, người bỏ chạy ra ngoài, người nấp dưới gầm bàn để bảo toàn tính mạng.

Tang vật thu được trong vụ án.

Chỉ trong thoáng chốc, Tâm gom 725 triệu đồng rồi ra xe tẩu thoát. Chạy lòng vòng, biết không có bất kì ai đeo bám, gã hướng về chợ Đông Ba vứt chiếc xe Attila cùng các phương tiện gây án rồi bắt taxi sang bệnh viện lấy xe máy của mình.

Gã điều khiển xe máy về nhà cha mẹ vợ tại xã Vinh An (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế). Ông bà thấy con rể nên hỏi: "Mi ra Huế có việc chi rứa (PV: gì thế)?". Gã bình tĩnh đáp: "Ra bỏ hàng trên thành phố".



Ông bà cứ nghĩ là thật nên không hỏi han gì thêm. Sau khi ăn cơm, gã đi ngủ. Đến 4 giờ sáng hôm sau, gã điều khiển xe vào Đà Nẵng. Gã tin, hành động của mình kín kẽ, sẽ không bao giờ bị phát hiện nên bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Số tiền cướp được, gã mang trả cho nhiều chủ nợ. Sau khi bị bắt, công an đưa Tâm quay về nhà cha mẹ vợ. Tại đây, cơ quan điều tra thu giữ một khẩu súng cùng một số tang vật khác.

Ngoài ra, Tâm khai, quê quán ở Nghệ An. Cha mẹ vào huyện Đắk Min (tỉnh Đắk Nông) theo chính sách kinh tế mới khi gã còn nhỏ.

Lớn lên, gã làm quen với chị Nguyễn Thị X. Ba năm trước, được sự đồng tình của hai gia đình, họ tiến đến hôn nhân. Chị X hạ sinh được một đứa con trai.

Sau khoảng thời gian vào Đắk Nông sống, cuối 2015, cha mẹ chị X quyết định về quê sinh sống bằng nghề nông. Đến tháng 5/2016, vợ chồng Tâm cắt hộ khẩu tại Đắk Nông xin nhập tại nhà cha mẹ vợ ở xã Vinh An.

Sau đó, gã dắt vợ con vào TP Đà Nẵng thuê phòng trọ mưu sinh. Cuộc sống khó khăn, đáng nhẽ gã phải chú tâm làm ăn, vun vén cho hạnh phúc gia đình. Thế nhưng, gã lại ham mê cờ bạc, nhậu nhẹt…

Ông Nguyễn T. (cha chị X.) cho biết, ông có mười người con, chị X. là con thứ tám. Hoàn cảnh khó khăn, năm 1990, ông vào tỉnh Đắk Nông sống bằng nghề thợ rèn. Ba năm trước, ông dẫn chị X. vào làm nghề cắt tóc. Chừng tháng sau, chị X quen Tâm.

Ông T. thấy Tâm mồ côi cha, hàng ngày phụ mẹ bán tạp hóa từ sáng đến tối nên mến. Lúc chuyển ra Đà Nẵng, chị X. tiếp tục làm nghề cắt tóc.

Riêng chồng thất nghiệp nên ở nhà giữ con. Ông bảo mình không hề hay biết gì đến việc Tâm cướp ngân hàng, chỉ khi công an vào khám nghiệm, phát hiện ba lô chứa hung khí và tang vật dưới gầm giường thì ông mới hay.

Thế nhưng, mấy ngày qua, dư luận đồn đoán, có người dùng lời cay nghiệt với gia đình nên ông rất buồn.

Đại tá Lê Quốc Hùng - Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết từ khi vụ án xảy ra, các trinh sát, điều tra viên dồn hết sức lực với quyết tâm tìm ra thủ phạm. Nhiều hôm, công an không ăn gì, chỉ uống nước cầm hơi.

Công an cũng phát động quần chúng tố giác tội phạm và nhận được khá nhiều nguồn tin quý giá, giúp cơ quan điều tra nhận định hướng điều tra để bắt giữ thủ phạm.

"Thông qua đây, chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhân dân đã giúp đỡ lực lượng công an phá thành công chuyên án đặc biệt này", vị Đại tá nói như một sự tri ân.