IS phản kích thất bại, hàng loạt tay súng mất mạng tại Raqqa, Syria

Al-Masdar News dẫn nguồn tin truyền thông người Kurd cho biết, lực lượng SDF phản kích quyết liệt, tiêu diệt 19 tay súng IS và phá hủy một xe VBIED trong cuộc chiến đấu với lực lượng khủng bố tại quận al-Moror.

Mục tiêu tiếp theo của SDF là "quảng trường an ninh" ở trung tâm thành phố Raqqa. "Quảng trường An ninh" là khu vực có tất cả các cơ quan hành chính và trụ sở, tòa án của IS.

Trang tin Amaq, cơ quan truyền thông IS tuyên bố rằng, các tay súng khủng bố IS tiêu diệt 10 binh sĩ SDF trong cuộc tấn công vào quận al-Moror.

Ngày 01.09.2017, Amaq công bố các bức ảnh về cuộc giao chiến gần bệnh viện al-Salam tại trung tâm thành phố Raqqa.

Những nguồn tin ủng hộ thánh chiến cho biết: không quân liên minh do Mỹ dẫn đầu tiến hành hơn 73 cuộc không kích vào thành phố Raqqa trong 48 giờ qua.

Mạng lưới Syria về Quyền con người (SNHR), một tổ chức do phương Tây hậu thuẫn cho biết, lực lượng không quân do Mỹ dẫn đầu không kích vào bệnh viện Al-Mouwasa ở trung tâm thành phố Raqqa ngày 29.08.2017.