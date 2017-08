IS bị lộ âm mưu tấn công hóa học vào Dinh Tổng thống Indonesia

Cảnh sát Indonesia đã bắt 5 người bị nghi là ủng hộ bọn khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) hôm 15.8, khi chúng ẩn náu trong một ngôi nhà ở Bandung (thủ phủ tỉnh Java), cách thủ đô Jakarta 120 km.

Lực lượng chống khủng bố cũng phát hiện số hóa chất nghi dùng chế tạo bom hóa học, để tấn công Dinh Tổng thống Indonesia và những mục tiêu khác vào cuối tháng 8 này, nhưng họ không nói chúng có tính tổ chức tấn công vào dịp Lễ Độc lập của Indonesia hay không.

Khoảng 5.000 cảnh sát và binh lính đã dược triển khai ở những địa điểm nhạy cảm tại Jakarta trong ngày mừng Lễ Độc lập. Những cuộc triển khai cảnh giác vào các dịp lễ rất phổ biến ở Indonesia. Hồi tháng 5, vụ đánh bom kép bằng nồi cơm điện làm 3 cảnh sát thiệt mạng tại một trạm xe buýt ở Jakarta, trước khi diễn ra tháng ăn chay Ramadan của tín đồ đạo Hồi. Cảnh sát Jakarta nói họ đề cao cảnh giác trong dịp Lễ Độc lập.

Việc sử dụng hóa chất để tấn công có thể cho thấy khả năng hành động của phần tử khủng bố IS ở Indonesia đã gia tăng. Trong vài năm gần đây, chúng không thể chế bom tân kỳ. Cảnh sát nói loại bom được nhóm nghi can lên kế hoạch phức tạp hơn loại bom cài trong nồi áp suất mà bọn khủng bố thường sử dụng.

Người phát ngôn cảnh sát Tây Java cho biết đã tìm thấy hóa chất và các tài liệu viết tay chỉ cách chế bom hóa học. Ông Yunus không cho biết nhóm nghi can đã sắp tạo được một thiết bị để phát tán hóa chất hay chưa, cũng không cho biết các loại hóa chất là gì. Ông nói khói từ một hóa chất có thể “làm phỏng da thịt người”.

Hai trong số 5 nghi can bị bắt là một cặp vợ chồng, nhưng tên tuổi của cả 5 nghi can đều được cảnh sát giữ kín. Chúng cũng là thành viên một nhánh cực đoan thề trung thành với bọn IS.

Cảnh sát cho biết các tài liệu chỉ dẫn cách chế tạo bom là từ blog của Bahrun Naim, một tay súng Indonesia từng chiến đấu cho bọn IS ở Syria, và dính líu những vụ khủng bố khác. Naim bị nghi tổ chức từ xa cuộc tấn công Jakarta hồi đầu năm 2016, khiến 4 dân thường và 4 tên tấn công chết. Đó là vụ tấn công chết người nhiều nhất trên lãnh thổ Indonesia trong những năm gần đây. Từ đó, cảnh sát nhận định Naim là chủ mưu nhiều vụ khủng bố khác.

Vụ tấn công khủng bố ác liệt nhất ở Indonesia là vụ đánh bom đảo du lịch Bali năm 2002, làm chết 202 người gồm nhiều khách du lịch nước ngoài. Thủ phạm vụ này là tổ chức khủng bố Jemaah Islamiyah dính líu bọn Al-Qaeda.

Sau vụ này, Indonesia đã cải thiện khả năng chống khủng bố. Nhưng thế hệ khủng bố mới chịu ảnh hưởng của IS. Hàng trăm thanh niên Indonesia đã đến Trung Đông đầu quân cho IS, theo chính quyền cho biết.

Tuy nhiên, những vụ tấn công gần đây ở Indonesia là do các tay súng chưa bao giờ ra nước ngoài.

Trong khi đó, chính quyền Úc hồi tháng 8 cho biết đã phá được âm mưu đánh bom hóa học ở các nơi công cộng, như xe buýt hoặc xe lửa. Bọn nghi can sẽ phải hầu tòa vào cuối năm nay.