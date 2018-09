iPhone OLED 6,5 inch sẽ được đặt tên là iPhone Xs Max?

Từ lâu đã có tin đồn rằng Apple sẽ ra mắt 2 chiếc iPhone màn hình OLED trong năm nay, một mẫu với màn hình 5,8 inch, được cho là sẽ có tên gọi iPhone Xs, và một phiên bản 6,5 inch. Có nhiều báo cáo cho thấy phiên bản 6,5 inch này sẽ có tên gọi là "iPhone Xs Max," theo nhiều nguồn tin của 9to5Mac.

Đây là một cách gọi tên kiểu mới so với cách gọi tên thông thường của Apple từ hồi năm 2014 với iPhone 6 và iPhone 6 Plus. Nhiều người đã hi vòng rằng Apple sẽ tiếp tục truyền thống đặt tên đó với chiếc iPhone Xs và phiên bản lớn hơn là iPhone Xs Plus, nhưng có vẻ như điều này đã không còn đúng nữa.

Ngoài cái tên mới và kích cỡ màn hình mới, chiếc iPhone Xs Max được cho là sẽ có pin lớn hơn chiếc Xs. Cả 2 chiếc điện thoại cũng sẽ được nâng cấp thông số kỹ thuật bên trong so với chiếc iPhone X hiện tại, với bộ xử lý A12 mới và 4GB RAM.

Dù tên gọi của điện thoại là gì đi chăng nữa, chúng ta sẽ sớm được biết khi Apple chính thức công bố sản phẩm tại sự kiện của mình vào ngày 12 tháng 9.

Tham khảo The Verge