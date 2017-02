Huyền thoại Man United khẩu chiến với CĐV Arsenal để bảo vệ… Wenger

CĐV có tên Kane Hopps đã giơ tấm banner với nội dung 'enough is enough – time to go' (tạm dịch là: Đủ lắm rồi – đã đến lúc ra đi) trong trận thua 1-3 của Arsenal trước Chelsea để ám chỉ trực tiếp đến HLV Wenger.

Tờ The Times cho rằng BLV của Sky Sports "không có quyền" gọi CĐV đó là "ngu ngốc" còn Neville phản pháo rằng: "Tôi chưa bao giờ nói cậu ta không có quyền đưa ra quan điểm của mình".

Trên Twitter, khi tranh luận với nhà báo Henry Winter, người đã viết bài báo trên tờ The Times, Neville cho biết: "Vậy tôi có quyền đưa ra quan điểm cá nhân của mình không? Đó là quan điểm của tôi, quan điểm cho rằng người đã in tấm banner đó chống lại HLV đã phục vụ CLB 20 năm là ngu ngốc".

"Bạn có thể không đồng ý quan điểm của tôi. Tốt thôi. Tuy nhiên, bạn nói trên bài báo rằng tôi không có quyền để đưa ra quan điểm".

Trước đó, trong cabin bình luận trận đấu giữa Chelsea và Arsenal, Neville đã nói về hành động của Kane Hopps như sau: "Cậu ta là một kẻ ngu ngốc. Arsene Wenger không xứng đáng bị đối xử như vậy. Hiển nhiên là CĐV Arsenal thất vọng nhưng mang tấm banner đó vào sân không khác gì trò đùa".

Trong một bức thư trên tờ The Sun, Kane Hoops cho biết: "Bất cứ CĐV nào của bất cứ CLB nào đều có quyền đưa ra quan điểm và tôi thực sự sốc khi anh nói những điều như vậy trên sóng truyền hình, trước hàng triệu người".

"Anh nói là tôi mang tấm banner đó vào sân vì kết quả trận đấu. Đây không phải là phản ứng tức thời, chỉ dựa vào kết quả một trận đấu hay một mùa giải".

"Đây là vì những điều đã diễn ra bấy lâu nay, không chỉ bởi vẫn kết quả đó, mà vì vẫn những màn trình diễn đó, vẫn sự thiếu bản lĩnh và sức mạnh để chiến thắng lúc quan trọng. Vẫn là một Arsenal vỡ vụn".