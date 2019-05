Hương Tràm tuyên bố dừng sự nghiệp ca hát sau 5 năm phải sử dụng thuốc ngủ liên tục vì áp lực

Mới đây, trên trang cá nhân của Hương Tràm bất ngờ xuất hiện một bức ảnh có dòng chữ "Hương Tràm sẽ dừng hát để đi du học". Thông tin này ngay lập tức thu hút sự chú ý của người hâm mộ.



Cụ thể, nữ ca sĩ chia sẻ do không thể sắp xếp được cuộc sống đã dẫn đến sự mất cân bằng với công việc. Cô đã thường xuyên mất ngủ do áp lực dẫn đến việc phải dùng thuốc an thần suốt 5 năm. Bên cạnh đó, cô muốn tiếp tục thực hiện hoài bão và đam mê của mình trên con đường học vấn. Và đó chính là lí do lớn nhất khiến Hương Tràm quyết định dừng đi hát để sang Mỹ du học.

Trước đó, giọng ca "Em gái mưa" từng tiết lộ về chứng trầm cảm của bản thân. Cô bị mất ngủ kéo dài, thậm chí mắc hội chứng rối loạn tâm lý, thường xuyên tự bóc tay mình đến rỉ máu. Stress cũng khiến Hương Tràm dễ bị dị ứng cấp tính, mắc nhiều vấn đề về sức khỏe.

"Tràm muốn dành thời gian cho bản thân, để suy nghĩ về những việc đã trải qua. Bắt đầu với những mộng mơ của mình trong tương lai. Đây là quyết định hoàn toàn của tôi... Việc đi du học là ước mơ từ bé của Tràm rồi, và Hương Tràm nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất để thực hiện việc này." - nữ ca sĩ chia sẻ trên một trang báo điện tử.

Trước câu hỏi có lo lắng khán giả lãng quên mình trong khoảng thời gian đi du học, Hương Tràm bày tỏ tin tưởng những khán giả thật sự yêu thích giọng hát của mình sẽ hiểu và thông cảm; Đồng thời bày tỏ tin tưởng khi trở lại, sẽ là một Hương Tràm hoàn toàn mới, cống hiến cho khán giả những sản phẩm âm nhạc chất lượng hơn.

Hương Tràm hiện đang là ca sĩ trẻ gây được nhiều ấn tượng nhất trong showbiz hiện tại. Sở hữu giọng ca nội lực cùng hàng loạt ca khúc hit đình đám đã giúp Hương Tràm chiếm trọn hàng triệu trái tim khán giả trẻ cả trong lần ngoài nước.

Sau 6 năm tham gia showbiz, Hương Tràm đã dần khẳng định vị trí của mình, hơn nữa cô luôn được đánh giá là một trong những cái tên bán được vé rất tốt cho mỗi đêm nhạc.

Ngoài 20 tuổi nhưng Hương Tràm đã sở hữu được biệt thự, siêu xe và những ca khúc hit đình đám. Tuy nhiên, Hương Tràm tâm sự, để có được điều này cô đã phải đánh đổi quá nhiều, thậm chí phải đối diện với căn bệnh luôn tự làm đau chính mình.

Đại diện truyền thông của Hương Tràm cho biết thông tin nữ ca sĩ dừng ca hát để đi du học là thật.