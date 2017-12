Hồng Châu - nữ diễn viên gốc Việt đầu tiên được đề cử Quả Cầu Vàng là ai?

Ngày hôm qua, Hiệp hội báo chí nước ngoài Hollywood đã công bố danh sách Quả Cầu Vàng lần thứ 75. Không ngoài dự đoán, những ứng cử viên nặng ký như The Shape of Water, Dunkirk, Call Me By Your Name hay The Post là những cái tên nặng ký cho những hạng mục cao quý nhất.



Tuy nhiên, một trong những bất ngờ lớn lại nằm ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất khi Hồng Châu - một diễn viên gốc Việt đã được gọi tên trong bảng đề cử bên cạnh Mary J. Blige, Allison Janney, Laurie Metcalf và Octavia Spencer.

Hồng Châu đã trở thành nữ diễn viên gốc Việt đầu tiên được đề cử giải Quả Cầu Vàng

Vai diễn Trần Ngọc Lan trong tác phẩm Downsizing của đạo diễn Alexander Payne đã giúp cho Hồng Châu trở thành nữ diễn viên gốc Việt đầu tiên được đề cử giải Quả Cầu Vàng.

"Tôi đang gội đầu khi nghe tin mình được đề cử. Vừa mới bước ra khỏi phòng tắm thì tôi đã nhận được một đống tin nhắn và cuộc gọi trên điện thoại... Tôi vẫn còn chưa hoàn hồn đâu!" - Hồng Châu chia sẻ lại cảm xúc khi biết tin mình được nhận đề cử danh giá này.

Phim có sự tham gia của Matt Damon, Kristen Wiig, Christoph Waltz, Alec Baldwin, Neil Patrick Harris, Maribeth Monroe và Jason Sudeikis.

Vai diễn của Hồng Châu trong "Downsizing"

Hồng Châu cùng ê-kíp "Downsizing"

Hồng Châu sinh năm 1979 trong một trại tị nạn tại Thái Lan và sau đó, gia đình cô chuyển đến sinh sống tại Hoa Kì. Lớn lên tại New Orleans, Louisiana, Hồng Châu quyết định theo học chuyên ngành phim tại trường đại học Boston.

Sau khi tốt nghiệp, cô chuyển đến New York và thực tập tại một số studio. Tại đây, cô đã tham gia rất vào khá nhiều bộ phim do bạn bè sản xuất và quyết định chuyển hẳn sang làm diễn viên.

Hồng Châu có được vai diễn đầu tiên trong chương trình truyền hình thực tế của một kênh châu Á. Nhưng vận may chỉ thực sự mỉm cười với Hồng Châu khi cô được phát hiện bởi một đạo diễn sản xuất phim Sitcom.

Sau đó, Hồng Châu xuất hiện thường xuyên trong những series dài tập của kênh CBS và NBC. Gần đây nhất, Hồng Châu đã có những vai diễn ấn tượng trong A to Z (2015) của kênh NBC và Big Littles Lies (2017) của kênh HBO.

Hồi tháng 3 năm 2016, đạo diễn Alexander Payne đã chọn Hồng Châu cho vai Ngọc Lan trong Downsizing. Vậy là sau tác phẩm Inherent Vice của Paul Thomas Anderson, đây là lần thứ hai Hồng Châu tấn công màn ảnh rộng và sánh vai với nhiều tên tuổi lớn của Hollywood.

Downsizing hiện đang giữ số điểm 62% trên Rotten Tomatoes và 6,3/10 trên IMDB. Đây không phải là một điểm số quá cao nhưng vai diễn của Hồng Châu thì nhận được sự tán thưởng của rất nhiều nhà phê bình nghệ thuật.

Với việc nhận được đề cử từ Quả Cầu Vàng, cái tên Hồng Châu rất có thể sẽ xuất hiện trên đường đua tới giải Oscar cho hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.