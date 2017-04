Hơn chục trinh sát vây ráp kẻ buôn ma túy ôm mìn cố thủ

Ngày 24/4, thượng tá Tô Văn Hậu, Trưởng công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết đơn vị vừa phá chuyên án, bắt giữ Vy May Khăm (38 tuổi, ở xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Gần một tháng trước, Công an huyện Kỳ Sơn nhận được thông tin có đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam do Khăm cầm đầu.

Lập án đấu tranh và cử trinh sát theo dõi, nhà chức trách xác định kẻ cầm đầu đang ẩn náu trong một lán ở bản Xiêng Thu, xã Chiêu Lưu.

Trưa 22/4, hơn 10 cảnh sát được lệnh vây ráp khu lán trại nơi Khăm đang ở. Phát hiện có động, tên này ôm quả mìn tự chế cố thủ để tìm cách thoát thân.



"Lợi dụng sơ hở, một trinh sát lao vào khống chế Khăm, hóa giải thành công quả mìn mà nghi phạm đang cầm trên tay.

Khám xét nơi ở của nghi phạm, cán bộ làm nhiệm vụ thu 2 gói heroin và ma tuý tổng hợp, 2 khẩu súng tự chế, 3 quả mìn tự chế, nhiều viên đạn AK và đạn K54, hơn 20 kíp nổ...", thượng tá Hậu nói.

Xã Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), nơi Vy May Khăm lập lán mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: Thiên Sơn.

Tại cơ quan điều tra, Khăm khai mua ma tuý ở biên giới Lào về tập kết tại lán để bán cho đối tác và người nghiện. Là kẻ từng có tiền án về ma túy, Khăm luôn thủ vũ khí nóng bên người để sẵn sàng chống trả.

Công an huyện Kỳ Sơn đang thẩm vấn nghi phạm để mở rộng điều tra chuyên án.