Hơn 15 phút “căng não” cấp cứu bé trai 2 tuổi ngưng thở khi bị hóc thạch rau câu

Ngày 15/6, bác sĩ Đậu Minh Quang, Giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh Nghệ An cho biết, bệnh viện này cấp cứu thành công cho bé trai Nguyễn Hà Gia K. (2 tuổi, ở xã Nghi Liên, thành phố Vinh, Nghệ An) bị ngưng tim ngưng thở do hóc thạch rau câu.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h30 cùng ngày, bé K. được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng tím tái toàn thân.

Clip: Cấp cứu bé trai 2 tuổi ngưng thở khi bị hóc thạch rau câu - Nguồn: FB

Người nhà bệnh nhi cho biết, khoảng 15 phút trước khi ăn thạch rau câu, bé K. vẫn ngồi chơi và ăn thạch cùng mẹ bình thường. Tuy nhiên, khi đang ăn thì bé bị sặc.

Ngay khi được đẩy vào phòng cấp cứu, bác sĩ dùng thủ thuật gắp được một ít thạch rau câu ra ngoài.

"Nạn nhân bị tắc hẳn ở phế quản, khi gắp ra thì có rất nhiều thạch bên trong. Cũng may cháu được đưa đến bệnh viện kịp thời. Người mẹ rất nhanh trí khi cung cấp chi tiết thông tin bị hóc thạch rau câu để bác sĩ khẩn trương cấp cứu", bác sĩ Quang nói.

Bé trai được các bác sĩ cấp cứu

Sau đó, bệnh nhi tiếp tục được ép tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản, bóp bóng đồng thời nội soi để gắp tiếp phần thạch còn lại. Sau khoảng hơn 15 phút nỗ lực cấp cứu, bé K. bắt đầu thở lại.



Sau khi dần ổn định và hồi phục sức khỏe, bệnh nhi được chuyển lên Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để theo dõi.