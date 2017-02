Hội An tràn ngập du khách dịp tết khi có lễ hội ánh sáng

Chiều 31/1, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam), cho biết trong 3 ngày tết cổ truyền Đinh Dậu 2017, lượng khách quốc tế và nội địa đổ về Phố cổ Hội An tăng mạnh so với cùng kỳ 2016.

Theo ông Sơn, một trong những lý do thu hút du khách tìm đến với Hội An trong những ngày đầu năm mới là chương trình "Lễ hội ánh sáng 2017".

Đây được xem là một trong những lễ hội tạo điểm nhấn cho Hội An trong dịp năm mới. Dù chỉ mới lần đầu tiên được tổ chức nhưng nó cũng đã tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Phó chủ tịch TP Hội An cho hay trung bình mỗi ngày có từ 10.000 đến 15.000 lượt du khách tìm đến với phố cổ.

Các khách sạn, nhà nghỉ trong khu vực nội đô thành phố và khu phố cổ cũng luôn trong tình trạng hoạt động hết công suất phòng.

"Nhìn chung những khách sạn, nhà nghỉ có đăng ký hoạt động trong dịp tết đều không có biểu hiện "hét giá. Nếu có thông tin du khách phản ánh thì cơ sở lưu trú sẽ bị xử lý nghiêm", ông Sơn thông tin thêm.

Trong khi đó, ông Trần Đình Châu, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thể Thao TP Hội An (Quảng Nam), cho hay tính đến sáng 31/1 (tức mùng 4 tết) đã có hơn 5.000 lượt khách quốc tế và trên 2.000 khách trong nước đến đặt mua vé để tham dự trình diễn Lễ hội Ánh sáng 2017.

Ngoài ra, có hàng nghìn lượt khách tham gia các trò chơi dân gian được tổ chức dọc hai bên bờ sông Hoài.

Chương trình Lễ hội ánh sáng với chủ đề "Sắc màu Hội An" diễn ra từ đêm 27/1 đến 5/2/2017 (đêm 30 đến ngày 9 Tết Đinh Dậu) tại khu phố cổ. Chương trình có số tiền đầu tư khoảng 14 tỷ đồng, do một công ty ở Thái Lan tài trợ.

Theo kịch bản, dựa trên nguồn cảm hứng từ hình tượng Tứ Linh (Long, Lân, Quy, Phụng) trong tín ngưỡng của người Việt xưa, lễ hội được thiết kế như "bản giao hưởng" đầy màu sắc của công nghệ ánh sáng.

Vào các khung giờ 19h, 20h và 21h hàng đêm, tại chùa Cầu sẽ có 10 phút tái hiện hình ảnh về sinh hoạt, giao thương, tiếp biến văn hóa tại Hội An qua các thời kỳ bằng công nghệ trình chiếu 3D. Đây là cơ hội để người xem hiểu rõ hơn về quá trình hình thành và phát triển lâu đời của mảnh đất "phố Hội sông Hoài".