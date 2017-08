Hội An - cổ thị nên thơ và xinh đẹp ai cũng nên đến ít nhất một lần trong đời

Không quá xa Đà Nẵng, Hội An là một điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm một chút hoài niệm.

Nơi đây nổi tiếng với những ngôi nhà cổ kính mang nét kiến trúc riêng biệt, những con ngõ hẹp nhỏ quanh co, những chiếc đèn lông đủ sắc màu, tất cả hòa quyện và nép mình bên hai bờ sông Hoài.

Phố cổ Hội An luôn thu hút rất đông khách du lịch bởi vẻ đẹp đến nao lòng

Kiến trúc nhà tại Hội An là sự kết hợp văn hóa Việt pha chút văn hóa Trung Hoa.

Chùa Cầu nổi tiếng tại Hội An được xây dựng theo lối kiến trúc Nhật Bản được chính các thương nhân Nhật Bản thực hiện.

Từ thế kỷ 16, 17, Hội An đã được các thương nhân Trung Quốc, Ấn Độ, Bồ Đào Nha… biết tới là một trong những trung tâm buôn bán và thương cảng sầm uất bậc nhất Đông Nam Á.

Vốn dĩ là đô thị sầm uất kẻ mua, người bán nhưng hiện nay Hội An trầm mặc hơn với những giá trị truyền thống vốn có.

Hội An là thành phố đẹp đến nức lòng người, đến với Hội An, không khoảnh khắc nào không bắt gặp những khoảng yên bình mà lung linh đến diệu kỳ. Hội An có lẽ không chỉ là nơi lưu giữ sự cổ kính mà còn là nơi lưu giữ cái đẹp.

Dù có rất đông khách du lịch nhưng Hội An luôn chứa đựng những khoảng yên bình riêng.

Những căn nhà được sơn vàng với nhiều cửa gỗ là đặc trưng của Hội An.

Mái ngói nối liền mái ngói phủ đầy những riêu phong của năm tháng là khung cảnh chỉ riêng Hội An mới có.

Hội An không chỉ có nắng, có gió của biển, không chỉ có những ngôi nhà cổ kính rêu phong, tại đây còn được tô điểm bởi những nhành hoa trải khắp phố, hay những chiếc đèn lồng giăng sáng con đường.

Hoa giấy thì nơi nào cũng có, tuy nhiên với nét cổ kính trầm tư của Hội An, hoa giấy lại mang vẻ mỏng manh kỳ lạ.

Những giàn hoa Jun trải dài theo từng con phố mang lại nét nên thơ đặc biệt cho Hội An.

Đêm đến, đường phố Hội An rực sáng không phải bởi đèn điện công nghiệp, mà đó là chút huyền ảo mơ màng của những chiếc đèn lồng rực rỡ sắc màu.

Dường như ngôi nhà nào tại nơi đây cũng treo những dải đèn lồng trước cửa thay cho những ánh đèn điện thường thấy.

Không chỉ đèn hoa, đêm đến cũng là lúc Hội An rực sáng bởi những chiếc đèn hoa đăng trôi lững lờ trên dòng nước êm dịu của sông Hoài. Hình ảnh những con thuyền trèo nhẹ thả hoa đăng trên sông đã trở thành hình ảnh đẹp in sâu vào tâm trí người dân và du khách nếu có dịp dừng chân tại Hội An.

Những chiếc đèn hoa đăng nhỏ xinh bằng giấy với nến bên trong được bày bán rất nhiều khi Hội An chìm trong màu đêm.

Những chiếc đèn hoa đăng này thường có giá rất rẻ, chỉ khoảng 5.000 đồng.

Những em nhỏ đi bán hoa đăng cùng với mẹ trên tuyến phố dọc bờ sông Hoài.

Những chiếc thuyền lững lờ trên sông Hoài theo dòng chảy của hoa đăng.

Dọc phố cổ Hội An như rực sáng bởi ánh đèn lồng và ánh nến của hoa đăng.

Không chỉ quyến rũ bởi khung cảnh đẹp đến mê hồn, Hội An còn nổi tiếng bởi sự thanh thoát trong ẩm thực. Đến với Hội An là đến với nền ẩm thực đậm chất xứ Quảng, với những món ăn nổi tiếng mang hương vị riêng có của mảnh đất Quảng Nam.

Thứ nước mười vị thảo mộc "gây thương nhớ" cho không ít người có cơ hội thưởng thức bởi cả hương vị lẫn hình thức đều thanh thoát, cầu kỳ.

Không chỉ có những món ăn đặc trưng của xứ Quảng, Hội An còn có những món ăn mới lạ du nhập vào cũng rất ngon và bắt mắt.

Ở Hội An có một bài thơ, trong đó có đoạn:

"Anh muốn kể em nghe ngày ngày anh về Hội phố

Thăm ngõ nhỏ, tường hoa, mái ngói rêu phong

Giếng Bá Lễ, chùa Ông, Đình Phô, Hội quán

Trong những câu ca dao cổ tích thơm nồng…."

Hội An trong mỗi người lại mang một dấu ấn riêng, một nét đẹp riêng. Trải qua bao thế kỷ cùng biến cố lịch sử, Hội An vẫn lặng yên tươi đẹp bên dòng sông Thu Bồn mơ mộng, mang đến cảm xúc rất riêng cho những người tìm đến nơi đây.