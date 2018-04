Hoàn thành tốt phần thi, nhưng khi lái xe về bãi, tài xế lại nhận thông báo: "Cậu trượt"

Max Chang, một nhà báo người Đài Loan đang làm việc tại Mỹ từng công bố một nghiên cứu chứng minh: Cách bạn đỗ xe nói cho tôi biết bạn là người thế nào. Bài viết đăng trên Next Shark – The Voice of Global Asians.

Trước khi đi vào bài viết này, tôi muốn kể câu chuyện của Christian – anh chàng người Đức mà tôi quen ở một CLB tiếng Anh. Christian từng kể cho tôi về chuyện anh trượt cuộc thi lấy bằng lái cách đây 2 năm vì một lý do lãng xẹt.

Đại loại là Christian đã hoàn tất một cách trơn tru phần thi của mình. Người giám thị ngồi cùng xe với Christian yêu cầu anh đưa xe về bãi đỗ trước khi biết kết quả. "Tôi lái xe về bãi đỗ. Thời điểm đó bãi đỗ chẳng có xe nào cả nên tôi đỗ tạm một góc. Ngay khi tôi vừa mở cửa ra giám thị đã thông báo: Cậu trượt".

Christian ngạc nhiên hỏi lại mới biết, anh đã đỗ xe quá ẩu, khi bước khỏi xe không quan sát gương, mở cửa bất cẩn. Người giám thị nói kể cả Christian có sở hữu kỹ năng lái xe tốt, nhưng việc anh đỗ xe thiếu cẩn thận chứng tỏ anh chưa sẵn sàng ngồi sau vô lăng.



Trở lại với nghiên cứu của Max Chang. Cây bút này viết: So với việc xử lý các tình huống trên đường thì đỗ xe dễ hơn rất nhiều.



Tuy nhiên, đỗ xe lại chính là lúc bạn có nhiều thời gian suy nghĩ nhất để đưa ra quyết định so với việc phải ứng phó nhanh với những tình huống sống động.

Như vậy, nếu bạn đỗ ẩu, đỗ bừa, đỗ không đúng vạch quy định, có nghĩa bạn là một người thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức. Lái xe có thể do bản năng, nhưng đỗ xe lại do ý thức người lái quyết định, vì quá trình ấy có khá nhiều thời gian để suy nghĩ.

Nếu đem lý thuyết này áp dụng vào Việt Nam, chúng ta hẳn sẽ thấy một bức tranh đầy nhức nhối và tối tăm. Dạo quanh phố phường, ngoại trừ những điểm đỗ xe có bảo vệ ra "xi nhan", ép phải đỗ theo cách của người trông, cánh lái xe Việt đỗ xe bừa vô cùng.

Nhiều ô tô đỗ xe thiếu ý thức gây bức xúc cho nhiều người.

Điển hình nhất là vào giờ đón học sinh tan học. Ở bất kỳ cổng trường tiểu học nào bạn cũng có thể gặp những chiếc xe hồn nhiên đỗ… giữa đường, rồi cứ thế bấm còi hoặc gọi điện chờ con mình ra xe.

Có những nữ tài xế ngại ghép xe sát vỉa hè, sẵn sàng đỗ giữa đường, xuống xe vào trường tìm con, mặc cho giao thông tắc nghẽn. Những tài xế này hoặc là không hiểu, hoặc cố tình không hiểu diễn tiến giao thông Hà Nội vào giờ cao điểm phức tạp đến nhường nào.

Một điểm nhức nhối kế tiếp là trong hầm đỗ xe của các khu chung cư. Tôi sống trong một khu chung cư mà chủ đầu tư do tiết kiệm chi phí, đã xây một hầm đỗ xe quá nhỏ so với số lượng xe thực tế.

Điều này dẫn tới tình trạng từng slot đỗ xe quý như vàng. Tuy nhiên, ngày nào đội ngũ bảo vệ cũng phải đi dán những tờ giấy note vào kính những chiếc xe đỗ vô ý thức: Hoặc là 1 xe nhưng đỗ 2 slot, hoặc là đỗ xiên đỗ xẹo, đỗ bừa cho có.

Nếu áp dụng lý thuyết của Max Chang, những chiếc xe đỗ bừa bãi không chỉ gây khó chịu cho những người có ý thức, mà phần nào đó họ cũng chính là hiểm họa cho giao thông.

Bởi nếu đến cả việc có đầy đủ thời gian để suy nghĩ họ còn hành động một cách bừa bãi thì khi gặp tình huống khó trên đường phố, liệu họ có thể bản năng điều khiển vô lăng hay không?

Phải chăng lại một lần nữa tư duy của người lái xe máy đã ăn quá sâu vào đầu những tài xế ô tô?