Hoa hậu Tường Linh: Mỗi ngày ngủ được 2 tiếng, nói thí sinh The Face như "hot girl kem trộn" là thiếu công bằng!

Ngay từ khi mới xuất hiện ở Gương mặt thương hiệu - The Face 2017, Hoa hậu Tường Linh đã gây ấn tượng đặc biệt với khán giả màn ảnh nhỏ. Tường Linh là con út ở trong một gia đình viên chức ở tại Phú Yên, mẹ của cô là Nhà giáo ưu tú, giáo viên ở trường chuyên Lương Văn Chánh. Bố của cô đang công tác tại quân đội và anh trai làm việc tại một ngân hàng.

Tường Linh - cô gái được mệnh danh là "Hoa hậu The Face".

Tường Linh đã từng đoạt giải Nhất cuộc thi Người đẹp Phú Yên năm 2011, Hoa khôi nữ sinh thanh lịch tỉnh Phú Yên, Top 5 Hoa khôi của Học viện Hàng không Việt Nam.

Người đẹp này vừa tốt nghiệp cử nhân trường đại học khoa Quản trị kinh doanh – Học viện Hàng không Việt Nam. Xinh đẹp, có học thức, lại sở hữu nhiều danh hiệu từ các cuộc thi nhan sắc, Tường Linh được xem như ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Quán quân The Face.

Dẫu vậy, Tường Linh thừa nhận, hành trình của cô tại Gương mặt thương hiệu không hề đơn giản. Ngoài việc phải vượt qua định kiến về chuyện Hoa hậu thì chỉ có "một màu", Tường Linh còn nhiều lần rơi nước mắt khi nhìn các đồng đội lần lượt bị loại khỏi cuộc thi.

"Ba mẹ phản đối quyết liệt khi em thi Hoa hậu"

Đã có danh hiệu Hoa hậu, tại sao Tường Linh còn tham gia The Face với vai trò thí sinh? Bạn không ngại sẽ bị "mất hình ảnh" nếu như rời chương trình quá sớm sao?

Lúc đăng ký thi The Face, em chưa có ra nước ngoài thi Hoa hậu. Sau khi đoạt giải trở về, em mới bắt đầu lao vào hành trình đầy khó khăn này. Em cũng từng băn khoăn, em lo mình bị loại quá sớm thì khán giả sẽ nói này nói kia.

Nhưng được sự động viên của mọi người, em đã quyết định thôi thì cứ liều một phen. Quả thật, đến giờ này thì em không hối hận gì hết. Em thấy mình đã làm đúng khi tham gia The Face. Em muốn phát triển hình ảnh một nghệ sĩ đa năng, dẹp bỏ định kiến là Hoa hậu thì chỉ một màu, em muốn mình làm được nhiều điều hơn thế.

Hơn nữa, tương lai của em cũng định hướng phát triển thành một gương mặt quảng cáo, mà The Face thì là sân chơi quá tốt cho việc này. Kỹ năng catwalk hay chụp ảnh của em vẫn còn chưa phải là hoàn hảo. Nhờ vào đội chị Hoàng Thùy mà em mới có điều kiện trau dồi, thay đổi bản thân hơn.

Sinh ra trong một gia đình gia giáo, bản thân lại tốt nghiệp Học viện hàng không Việt Nam, tuy nhiên Tường Linh lại có cuộc rẽ ngang bất ngờ. Khi mới quyết định bước chân vào showbiz, gia đình của Tường Linh có phản đối không?

Ba mẹ em phản đối dữ lắm. Phản đối từ lúc em thi Hoa hậu rồi cơ. Đến tận giờ phút này mà ngày nào mẹ em cũng gọi điện căn dặn: "Con ơi nhớ giữ mình. Không được tin người, nhất là đàn ông". Ba em làm trong quân đội, mẹ là giáo viên, anh trai làm việc ở ngân hàng, gia đình em đâu có ai theo nghệ thuật.

Chỉ riêng mình em, tự nhiên học xong Đại học cái nảy sinh ý định vào showbiz. Ba mẹ em thích em làm việc văn phòng hoặc là đi theo truyền thống gia đình thôi. Nhà em cũng có nhiều người làm ở hàng không, nên chuyện muốn con gái theo nghề này là tâm lý chung rồi. Mẹ em hay đọc báo, xem tin tức thấy Hoa hậu Phương Nga dính vào rắc rối nên cũng sợ và lo lắng cho em.

Mẹ em nói rằng showbiz phức tạp lắm, là con gái sao không chọn con đường dễ dàng hơn. Em có tương lai rộng mở, nếu đi theo con đường do ba mẹ vạch ra chắc là bây giờ em đang ngồi ở một văn phòng nào đó. Nhưng em không làm được.

Hồi xưa em học lớp chuyên văn nên tính cách cũng có phần bay bổng. Em nói với mẹ rằng bây giờ con hoàn thành xong "nghĩa vụ" học Đại học rồi đó, xin mẹ hãy cho con làm điều mình thích.

Ba mẹ có ý kiến gì không khi thấy Tường Linh xuất hiện ở "The Face"?

Lúc đầu ba mẹ em đâu có chịu cho em thi. Vì mẹ em đọc tin tức từ mùa giải năm ngoái, thấy mọi người căng thẳng, ồn ào quá nên đâm lo sợ. Em phải thuyết phục bằng nhiều cách. Em nói to, nói nhỏ.

Em đã sống ở TP.HCM được 5 năm rồi chứ đâu phải mới từ quê nhà Phú Yên vào đây. Em hứa với ba mẹ rằng sẽ cố gắng giữ mình, làm cái gì cũng chừng mực hết. Gia đình em gia giáo, có quy tắc rõ rằng, em hứa sẽ không làm điều gì khiến ba mẹ thất vọng.

Xong rồi mấy tuần thi vừa qua, mẹ xem em trên TV thì thấy tự hào lắm. Những đợt em về lại Phú Yên theo lịch trình của các cuộc thi nhan sắc, mẹ hay gọi điện hỏi han là thích ăn cái gì, muốn làm điều gì. Đến giờ thì mẹ đã phần nào công nhận em hợp với nghệ thuật.

Có ý kiến cho rằng, vì sinh ra trong gia đình khá giả nên Tường Linh nhận được nhiều sự hậu thuẫn. Bạn nghĩ sao về điều này?

Em là người có mục đích sống rõ ràng. Em may mắn sinh ra trong một gia đình hạnh phúc còn sự hậu thuẫn thì lớn nhất chắc chắn là tình thương. Ba mẹ và anh trai rất thương em, tuy hay lo lắng, cằn nhằn nhưng suy cho cùng cũng là vì sợ em đi không đúng hướng.

Có 1 điều em muốn kể, đó là hồi xưa vì học ở trường mẹ em công tác, nên bất cứ hành động gì em cũng bị "soi". Thậm chí, trong giờ học mà em ngáp mấy cái mẹ em cũng biết nữa (Cười).

Sự hỗ trợ từ gia đình tất nhiên là một lợi thế nhưng bên cạnh đó cũng đặt ra cho em nhiều áp lực. Em không muốn mình mãi là cô gái bé nhỏ, em muốn đi lên bằng chính đôi chân mình. Bất cứ sự hỗ trợ nào cũng là vô nghĩa nếu như mình không cố gắng.

Mỗi ngày ngủ được 2 tiếng, nói thí sinh The Face như "hot girl kem trộn" là thiếu công bằng

Bạn nhận xét như thế nào về huấn luyện viên Hoàng Thùy và các thí sinh còn lại trong đội?

Lúc mới đăng ký tham gia The Face, em chưa biết huấn luyện viên là ai hết. Em cứ nghĩ trong đầu, thôi kệ, dù ai là huấn luyện viên thì chắc chắn cũng có nhiều kinh nghiệm hơn mình. Có một số bạn bảo rằng, nếu biết chị Minh Tú - Hoàng Thùy là huấn luyện viên thì sẽ không tham gia. Em có suy nghĩ khác hẳn.

Vào đội chị Thùy em thấy hay lắm, chị Thùy chỉ cho em nhiều thứ. Kỹ năng catwalk nè, kỹ năng chụp ảnh nữa. Chị Thùy là người rất đáng yêu. Khi cần hung dữ thì rất hung dữ, lúc tình cảm, nhẹ nhàng chắc cũng không ai bằng. Em chỉ thương chị Thùy một điều là dù có cố gắng nhiều đến mấy thì 6 tập vừa rồi cũng chưa giành chiến thắng tập thể được lần nào.

Còn với các đồng đội còn lại, em chơi thân với chị Quỳnh Như nhất. Chị Như vui tính, dễ gần. Tuy một số người xem chị Quỳnh Như trên truyền hình thì cảm thấy không thích, chứ ngoài đời chị Như đáng mến lắm. Phương Chi là cô gái mạnh mẽ, cá tính như đàn ông. Nhưng Chi cũng hài hước và đôi lúc hành xử như trẻ con vậy đó!

Nhắc đến chuyện 6 tập rồi chưa giành chiến thắng đồng đội, Tường Linh có cảm thấy đội của mình quá thiếu may mắn không?

Em thừa nhận là em đã rất buồn. Vì ở mỗi tập thi, đội em cố gắng vô cùng. 1 - 2 tập đầu không giành chiến thắng, em còn hụt hẫng và lo lắng. Nhưng đến mấy tập sau, em buông xuôi luôn. Em thậm chí còn không nhìn vào cánh cửa phòng loại trừ nữa.

Mấy tuần trôi qua, em quen với cảm giác đó rồi. Lúc chị Thùy bước vào và nói sẽ chọn 1 thí sinh của đội, em chỉ còn biết tự nhủ với lòng, thôi thì cầu mong may mắn. Dù gì mình cũng đã làm hết sức, còn chuyện thắng thua đôi khi mình không quyết định được.

Ở tập 6 vừa rồi, khi chị Quỳnh Như bị loại, em đã thấy rất buồn. Em biết, các huấn luyện viên sẽ có cách nhìn khác với thí sinh, nhưng riêng em thì em không thấy thỏa mãn lắm. Một phần vì giữa chị Như với bạn Trúc Anh, chị Như bất lợi hơn bởi nói toàn tiếng Việt. Trong khi Trúc Anh lại nói chuyện bằng tiếng Anh với chị Lukkade.

Phần khác, do em quá thân với chị Như nên lúc chị Như ra về, em đã khóc nhiều. Em thương chị Như đến mức khóc không ngừng. Đến lúc xem lại show trên TV, em cũng rơi nước mắt nữa.

Có vẻ như việc thí sinh Quỳnh Như bị loại đã khiến cho Tường Linh bị dao động tâm lý khá nhiều?

Đúng là như thế. Kể từ khi vào nhà chung The Face, em chơi thân với chị Quỳnh Như nhất. Tụi em ngủ chung, ăn chung, tắm chung. Sau đó còn kêu nhau dậy make up, nhắc nhở nhau cái này cái kia. Lúc chị Như bị loại, em hoang mang vô cùng.

Do bây giờ đội em chỉ còn có 2 thí sinh, nếu thi đồng đội cũng gặp bất lợi. Rồi đến chuyện suy nghĩ là không còn người ở bên cạnh ăn, ngủ cùng mình, em buồn nhiều, em khóc đến mức không ngừng được. Cái đêm chia tay chị Như, các anh chị bên ban tổ chức gọi em ra phỏng vấn, mà em nói đâu có nổi. Vì khóc nhiều, mắt em nó sưng lên, make up cũng trôi đi mất.

Mà giờ biết sao được, học tài thi phận. Thử thách đi catwalk trên bàn ăn ở tập vừa rồi, em cứ nghĩ rằng đội em thắng. Do tụi em có sự cố gắng rất nhiều, váy mặc trên người cũng toàn là cồng kềnh, khó di chuyển. Mà giờ không thắng, lại còn bị loại người, khó tránh được cảm giác buồn và hụt hẫng trong đội của em.

Những ngày qua cộng đồng mạng so sánh khá nhiều thử thách của The Face với Vietnam's Next Top Model. Một số người cho rằng thí sinh The Face không chuyên nghiệp và ra dáng người mẫu như Next Top, bạn có biết đến điều này?

Người ta còn nói tụi em là "hot girl kem trộn" cơ (Cười). Nhưng thực sự, đánh giá như thế là thiếu công bằng. Thời gian quay ở Long Hải, tụi em ngủ mỗi ngày được 2 tiếng. Thường thì đến 2g00 sáng sẽ quay xong, sau đó đến khoảng 4g00 là phải dậy make up, làm tóc.

Đến 6g00 sáng mỗi ngày là quay tiếp rồi. Lịch làm việc liên tục khiến tụi em mệt mỏi lắm. Có nhiều đêm khi mọi người đi ngủ rồi mà chị Thùy vẫn kêu ra tập catwalk, tụi em toàn lấy nước tăng lực uống cho tỉnh ngủ, sau đó tập xuyên đêm.

Em không biết là quá trình quay, cắt dựng được tiến hành ra sao nhưng với em, thử thách ở The Face 2017 khó hơn The Face 2016. Đánh giá sự chuyên nghiệp của thí sinh đến từ 2 cuộc thi là ý kiến của khán giả, em không bàn nhiều. Em chỉ có thể nói rằng, tụi em không phải "hot girl kem trộn", tụi em đã cố gắng nhiều, đánh giá như thế là thiếu công bằng với tụi em.

Cám ơn Tường Linh đã dành thời gian chia sẻ!