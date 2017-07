“Hổ Syria” bất ngờ kéo quân về Hama giải quyết chiến trường

Một số đơn vị thuộc lực lượng Tigers được chuyển hướng từ Al-Raqqa về phía đông tỉnh Hama, sau chiến dịch quét sạch phần lớn biên giới phía bắc tỉnh Deir Ezzor.

Trong khi một số đơn vị của lực lượng Tiger được triển khai tới vùng nông thôn phía đông tỉnh Hama, đại đa số binh lực của Tiger vẫn hoạt động trên vùng nông thôn Al-Raqqa, tiếp tục tấn công về thành phố Deir Ezzor.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự cao cấp cho biết, quân đội Syria cho rằng, phương án tiến công về phía nam theo hướng Deir Ezzor chưa giải quyết được triệt để tình hình chiến trường Syria do hướng tấn công từ Palmyra về Deir Ezzor diễn ra chậm. Quân đội Syria dự kiến sẽ đánh bật lực lượng khủng bố ra khỏi miền trung Syria tới tỉnh Deir Ezzor.

Chiến tuyến chống IS trên vùng sa mạc trung tâm tỉnh Homs và Deir Ezzor - Masdar News

Quân đội Syria, chủ công là lực lượng Tiger sẽ có thể giành thắng lợi trên chiến trường này, do tình trạng bê bết của các đơn vị quân đội ở Hama. Nhưng không rõ lực lượng nào sẽ chủ công trong chiến dịch giải phóng Deir Ezzor. Có thể quân đội Syria muốn dồn lực lượng IS về phía biên giới Iraq, để IS không tử chiến trên chiến trường Syria.

Mục tiêu chính của cuộc tấn công là thị trấn Uqayrbat, cứ điểm quan trọng nhất của IS trên vùng bán sa mạc miền trung Syria.