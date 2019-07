Hình ảnh đời thường xinh đẹp của nữ cảnh sát trong vụ giải cứu ông bố ôm con định nhảy cầu Nhật Tân

Ngày hôm nay (15/70, mạng xã hội lan truyền hình ảnh nữ chiến sĩ công an xinh đẹp trong bộ quân phục, trên tay bế một bé gái khoảng 7 tháng tuổi.



Theo đó, khoảng 7h30' sáng nay (15/7), do mâu thuẫn chuyện gia đình, một ông bố bế con gái định nhảy cầu Nhật Tân tự tử.



Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng cảnh sát 113 quận Tây Hồ, Đông Anh, Hà Nội đã phối hợp kiểm tra, phát hiện một người đàn ông bế cháu bé khoảng 7 tháng tuổi, ngồi gần lan can cầu trong trạng thái tinh thần không ổn định và muốn nhảy cầu tự vẫn.

Lực lượng cảnh sát 113 nhanh chóng tiếp cận, động viên, ngăn cản và đưa người đàn ông cùng cháu bé an toàn về Công an phường Phú Thượng.

Em bé đang được các chiến sỹ công an tận tình chăm sóc.

Hiện Công an phường Phú Thượng đang động viên tinh thần anh V.Q (SN 1989, trú tại huyện Đông Anh), chăm sóc cháu bé và liên hệ người nhà để đưa bố con anh Q. về nhà.

Ngay sau khi sự viêc được chia sẻ trên trang Facebook của Công an thành phố Hà Nội, ngoài câu chuyện giải cứu thành công 2 bố con, nhiều người còn bị thu hút sự chú ý bởi bức ảnh chụp lại khoảnh khắc nữ chiến sĩ công an đang ân cần bế em bé say sưa ngủ trên tay.

Nữ chiến sĩ này đã chuẩn bị sẵn cháo để đút cho em bé. Có thể thấy, dù đang khoác lên mình bộ quân phục nghiêm trang và chỉ chụp được góc nghiêng khuôn mặt, nhưng nhan sắc xinh đẹp của cô vẫn nổi bật, rạng rỡ.

Dân mạng không tiếc lời khen ngợi và xôn xao truy tìm danh tính nữ công an xinh đẹp. Được biết, nhân vật chính có tên Nguyễn Thị Khánh Ly.

Dung nhan đời thường của nữ cảnh sát.

Khánh Ly từng được đào tạo chuyên ngành Quản lý hành chính về trật tự xã hội và hiện đang công tác tại Công an quận Tây Hồ. Nữ chiến sĩ cho hay cô hoàn toàn bất ngờ khi hình ảnh của mình được lan truyền trên mạng chỉ sau vài giờ.

"Mình rất ngạc nhiên khi chỉ một khoảnh khắc làm việc thường ngày lại được chú ý nhiều đến thế.

Đồng thời, mình cũng cảm thấy vui vì công việc của mình có thể giúp đỡ được nhiều người dân và may mắn được mọi người dành những lời khen ngợi, động viên "có cánh" như vậy" – Khánh Ly tâm sự.

Do đặc thù nghề nghiệp, Khánh Ly cho hay cô không thể chia sẻ nhiều hơn về đời tư cũng như công việc của mình. Hiện tại, những bức ảnh về nữ chiến sỹ Công an xinh đẹp "đốn tim" người nhìn vẫn đang được dân mạng truyền tay nhau.